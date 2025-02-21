[2.20 EL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](アノエタ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 21 ナイフ・アゲルド

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 14 久保建英

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 32 アイトール・フラガ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 12 ハビ・ロペス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 アルセン・ザハリャン

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 28 パブロ・マリン

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

監督

イマノル・アルグアシル

[ミッティラン]

先発

GK 1 ヨナス・レッスル

DF 4 O. Diao

DF 6 J. Andersson

DF 22 マッツ・ベック・セーレンセン

DF 29 Paulinho

MF 19 P. Bravo

MF 21 D. Castillo

MF 80 ダニ・シルバ

FW 11 ダリオ オソリオ

FW 18 アダム ブクサ

FW 58 A. Şimşir

控え

GK 16 E. Ólafsson

GK 31 L. Selin

DF 3 Lee Han-Beom

DF 13 A. Gabriel

DF 43 ケビン・ムバブ

DF 55 V. Bak Jensen

DF 73 Juninho

MF 20 V. Byskov

FW 7 Franculino Djú

FW 14 E. Chilufya

FW 38 Marrony

FW 41 M. Krüger-Johnsen

監督

Thomas Thomasberg

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります