ソシエダvsミッティラン スタメン発表
[2.20 EL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
監督
イマノル・アルグアシル
[ミッティラン]
先発
GK 1 ヨナス・レッスル
DF 4 O. Diao
DF 6 J. Andersson
DF 22 マッツ・ベック・セーレンセン
DF 29 Paulinho
MF 19 P. Bravo
MF 21 D. Castillo
MF 80 ダニ・シルバ
FW 11 ダリオ オソリオ
FW 18 アダム ブクサ
FW 58 A. Şimşir
控え
GK 16 E. Ólafsson
GK 31 L. Selin
DF 3 Lee Han-Beom
DF 13 A. Gabriel
DF 43 ケビン・ムバブ
DF 55 V. Bak Jensen
DF 73 Juninho
MF 20 V. Byskov
FW 7 Franculino Djú
FW 14 E. Chilufya
FW 38 Marrony
FW 41 M. Krüger-Johnsen
監督
Thomas Thomasberg
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
監督
イマノル・アルグアシル
[ミッティラン]
先発
GK 1 ヨナス・レッスル
DF 4 O. Diao
DF 6 J. Andersson
DF 22 マッツ・ベック・セーレンセン
DF 29 Paulinho
MF 19 P. Bravo
MF 21 D. Castillo
MF 80 ダニ・シルバ
FW 11 ダリオ オソリオ
FW 18 アダム ブクサ
FW 58 A. Şimşir
控え
GK 16 E. Ólafsson
GK 31 L. Selin
DF 3 Lee Han-Beom
DF 13 A. Gabriel
DF 43 ケビン・ムバブ
DF 55 V. Bak Jensen
DF 73 Juninho
MF 20 V. Byskov
FW 7 Franculino Djú
FW 14 E. Chilufya
FW 38 Marrony
FW 41 M. Krüger-Johnsen
監督
Thomas Thomasberg
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります