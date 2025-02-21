ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÄÉÅé¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¡¡50-50¤Ç½ËÊ¡¤â¡Ä´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¼èºàÂÐ±þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÂåÉ½Åª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏNPB»þÂå¤«¤é¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤È¸òÎ®¡£ºòÇ¯9·î19Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¶åÏºÆÀ°Õ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤¹¤Î¤·¤ó¤Ö¤ó¤Ï¤¼¤ó¤Ö¤ª¤ª¤¿¤Ë¤µ¤ó1¤á¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö¡ÊÃæ¤Î¿Í¤Ë¡Ë¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï1994Ç¯4·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¾¯¤·ÆÇÀå¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¸Â¤é¤ºµå³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï19Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£µå³¦Á´ÂÎ¤ËÈá¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë