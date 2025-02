マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス『魔王スローライフを満喫する〜勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ〜 THE COMIC 1』を2025年2月27日発売。新刊発売を記念した法人別店舗特典、電子書店購入特典を公開した。人間から魔族に転換!?役立たずの烙印を押され、魔族領へと追放された司祭セロ。そこで出会った吸血鬼の少女ルーシーとの出会いが、彼を変える。成り上がり&国造りファンタジー!GCノベルズのコミカライズ作。

■あらすじ第六魔王を撃破した勇者パーティーの司祭、セロ。討伐時に魔王が放った呪いを受けるも祓うことができず、役立たずの烙印を押された彼は……パーティー追放、婚約破棄、果ては魔族領へと強制転移させられてしまう。しかし、転移先で出会った吸血鬼の女の子ルーシーに導かれ、セロの本当の能力が明らかになる――。人間から魔族に転換!? 成り上がり&国造りファンタジー!最新刊発売を記念し、『魔王スローライフを満喫する〜勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ〜 THE COMIC 1』を購入すると、数量限定で、下記特典(特典絵柄はこちら)が1点プレゼントされる。・WonderGOO …… イラストカード・こみらの! …… メッセージペーパー・ブックエース …… メッセージペーパー・メロンブックス …… イラストカード・駿河屋 …… ブロマイドカード・明屋書店 …… メッセージペーパー・ゲーマーズ …… ブロマイドカードさらに、各電子書店にて『魔王スローライフを満喫する〜勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ〜 THE COMIC 1』を購入すると、描き下ろしイラストをプレゼント。特典の描き下ろしイラストは電子書店別の内容となっている。DMMLINEマンガ・ebookjapanピッコマ電子書店共通特典■『魔王スローライフを満喫する〜勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ〜 THE COMIC 1』【定価】748円(本体680円+税10%)【著者】漫画:大盛無量/原作:一路傍/キャラクター原案:Noy【発売日】2025年2月27日【サイズ】B6※WEBコミック誌「コミックライド」2024年6月号〜10月号に掲載。同単話版1話〜6話を収録