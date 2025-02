MGMTは、40形直管LEDライト(バーライト)LB1200シリーズに新たにイエロータイプ、オレンジタイプを2024年12月に、白色タイプ、ブルーライト対策タイプを2025年2月に発売し、法人向けに販売しました。

MGMT「40形直管LEDライト」LB1200シリーズ

MGMTは、40形直管LEDライト(バーライト)LB1200シリーズに新たにイエロータイプ、オレンジタイプを2024年12月に、白色タイプ、ブルーライト対策タイプを2025年2月に発売し、法人向けに販売。

40形直管LEDライト(バーライト)LB1200シリーズは、灯具不要でねじ取付、金具取付ができるため、設置場所を自由に選べます。

また、最大5本まで連結可能です。

取付イメージ

■40形直管LEDライト(バーライト)LB1200シリーズ 製品ラインアップ

[新製品]※記載価格は全て税抜です。

・白色タイプ

形式 :LB1200-W

基本価格:7,000円〜

適合規格:PSE

・イエロータイプ

形式 :LB1200Y

基本価格:9,000円〜

適合規格:PSE

・オレンジタイプ

形式 :LB1200D

基本価格:9,000円〜

適合規格:PSE

・ブルーライト対策タイプ(昼白色のみ)

形式 :LB1200-N/B

基本価格:9,000円〜

適合規格:PSE

オプション 取付金具付属 加算価格:+800円〜

白色タイプの色温度は3800〜4500Kです(*1)。

イエロータイプは480nm以下の短波長光を、オレンジタイプは530nm以下の短波長光をカットするため、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームなどの照明に適しています。

ブルーライト対策タイプは身体への影響があるといわれているブルーライトを最大約45%カットします。

写真上から白色タイプ、イエロータイプ、オレンジタイプ、ブルーライト対策タイプ 別角度

[既存品]※記載価格は全て税抜です。

・昼白色タイプ

形式 :LB1200-N

基本価格:7,000円〜

適合規格:PSE

オプション 取付金具付属 加算価格:+800円〜

昼白色タイプの色温度は4600〜5500Kです(*1)。

昼白色タイプ

*1. LED素子によるバラツキがあるため、目安としてお考えてください。

■40形直管LEDライト(バーライト)LB1200シリーズの特長

(1) 寿命は蛍光灯の4〜8倍、50,000時間(40℃にて)(*2)

一般蛍光灯6,000〜12,000時間とLB1200シリーズとの比較です。

*2. 設計寿命は、全光束が70%まで低下するまでの時間です。

製品の寿命を保証するものではありません。

(2) 安全設計

過電流および過電圧保護回路を内蔵しています。

(3) ポリカーボネート+アルミフレームで衝撃に強い構造

割れにくく、衝撃に強く、突然切れることはありません。

(4) チラツキを抑制して目にやさしい

高周波点灯によりチラツキを抑制しました。

(5) 最大5本まで連結可能

付属の電源コードを使用して連結し、共通給電できます。

(6) 救済ワイド補償サービス3年、一般保証5年

お客様のうっかりミスによる破損、故障でも3年間ワイドに補償します。

また、一般保証は5年ですので、長く安心して使用できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 灯具不要で取付簡単!MGMT「40形直管LEDライト」LB1200シリーズ appeared first on Dtimes.