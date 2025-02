ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチベジチップス」「プチサラダせんうましお味」「プチあまじょっパウダーせん」の3品を2025年3月4日(火)に発売します。

ブルボン「プチシリーズ」3品

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチベジチップス」「プチサラダせんうましお味」「プチあまじょっパウダーせん」の3品を2025年3月4日(火)に発売。

暖かくなる春の季節に、おでかけのおともとして食感軽やかな3品を提案。

【プチシリーズ共通の商品概要】

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

◆ プチベジチップス

ポテトベースの生地に、にんじん、玉ねぎ、パセリ、トマト、セロリを使用し、コクとうま味をプラスしたノンフライスナックです。

野菜のうま味を引き立てる旨塩味で、ついつい止まらなくなるおいしさです。

商品名 :プチベジチップス

内容量 :30g

賞味期限:9カ月

◆ プチサラダせんうましお味

軽い食感でくちどけの良いソフトせんべいをさっぱりとしたサラダ味に仕上げました。

ふわっと香るごま油が食欲をかきたてる定番の味わいです。

商品名 :プチサラダせんうましお味

内容量 :21g

賞味期限:8カ月

◆ プチあまじょっパウダーせん

軽い食感でくちどけの良いソフトせんべいを砂糖醤油の甘じょっぱい味わいに仕上げました。

ほんのり黒糖が効いたコクのあるおいしさです。

商品名 :プチあまじょっパウダーせん

内容量 :22g

賞味期限:8カ月

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 軽やか食感!ブルボン「プチシリーズ」3品まとめ appeared first on Dtimes.