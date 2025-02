「mozoワンダーシティ」において、2025年3月から12月にかけて大幅なリニューアルを実施します。

mozoワンダーシティ

「mozoワンダーシティ」において、2025年3月から12月にかけて大幅なリニューアルを実施。

春の改装においては、第一弾 3月19日(水)、第二弾 4月下旬に東海地区初を含む約35店舗が続々とオープンします。

1Fには高感度のセレクトショップやスポーツブランド、2Fには様々なシーンに対応できるシンプルで上品な装いからリラックス感のあるカジュアルスタイルまで、自分らしさを表現できるレディスファッション、3Fはファミリー・ヤング・キッズファッション、4Fにはキャラクターコンテンツも展開する大型アミューズメント施設を導入します。

■3月の主なオープン店舗(予定)

・シテン ユナイテッドアローズ(東海地区初)

シテン ユナイテッドアローズ

・ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

・ニューバランス

ニューバランス

・焼きあご塩らー麺たかはし(東海地区初)

焼きあご塩らー麺たかはし

・サルヴァトーレクオモ カフェ(東海地区初)

サルヴァトーレクオモ カフェ

■4月の主なオープン店舗(予定)

・ナチュラルビューティーベーシック プラス(全国初業態)

(取扱ブランド)

NATURAL BEAUTY BASIC、N.Natural Beauty Basic、PROPORTION BODY DRESSING、FREE’S MART、JILL by JILL STUART

ナチュラルビューティーベーシック プラス

・ローズバッド

ローズバッド

・ジーユー

ジーユー

・ラルータ/ナチュラルクチュール(東海地区初)

ラルータ/ナチュラルクチュール

・らぼっとストア

らぼっとストア

・バンダイナムコクロスストア(東海地区初)

バンダイナムコクロスストア

店舗リスト1

店舗リスト2

■mozoワンダーシティ施設概要

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積 約107,000m2

延床面積 約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00 レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユナイテッドアローズなど約35店舗が続々とオープン!mozoワンダーシティ appeared first on Dtimes.