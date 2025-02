東北自動車ガラスは、透明で曇らない結露防止フィルムを2025年3月4日(火)から7日(金)まで日本経済新聞社が主催の東京ビッグサイトで開催される「建材展2025」に初出展します(東展示棟)。

東北自動車ガラス「透明で曇らない結露防止フィルム」

東北自動車ガラスは、透明で曇らない結露防止フィルムを2025年3月4日(火)から7日(金)まで日本経済新聞社が主催の東京ビッグサイトで開催される「建材展2025」に初出展(東展示棟)。

しかもUVカット99%

■結露防止フィルムの使用例

(1) 商品が結露で見えにくいと困る惣菜や寿司ネタの冷蔵ショーケース

(2) 窓ガラスにカビや菌が付くと困る病院や店舗やお家の窓ガラス

(3) 水族館やうどん店など結露で見えにくいと困る場所

(4) 車で曇るとドアミラーが見えなくなる運転席の窓ガラス部分など

数多くの窓ガラスに採用されている「息を吐いても曇りづらい」といった効果を体験することができ、またA5サンプルやパンフレットも特別に会場で無料配布します(限定500数)。

■各施設が同社の結露防止フィルムの採用に至った背景

<大手ビジネスホテルの場合>

横浜の大手ビジネスホテルでは、冬になると部屋の結露を拭き取る手間が発生していましたが、同社の結露防止フィルムをまずは一部屋に試しで貼ったところ、結露が大幅に減ったため、全200部屋の導入に踏み切りました。

<高層オフィスビルの場合>

高層オフィスビルでは、梅雨時や冬に大きな窓ガラスが曇り、また社員が1フロアに100人近くいるため吐いた息が窓ガラスに結露して窓が曇った状況が続いていました。

大きな窓ガラスからも外の景色を見られなくなり、また衛生的にもガラスに付いた結露は悪く、対応を探していました。

そこで窓ガラス一面だけに貼って試してみると貼っていない窓ガラスとの違いに驚きました。

また費用も高価で工期も長い換気設備をするより、安価で1日で作業完了と素早い為、結露防止フィルム貼りを依頼しました。

■同社の無色透明で曇らない結露防止フィルムとは

結露防止には一般的に量販店などで販売されている梱包用のプチプチが使用されますが、見栄えは悪くなります。

また換気設備は見栄えは変わらないが高価で維持に電気代などもかかります。

同社の透明な結露防止フィルムは、外の景色を変わらず見れて維持費に電気代などかかりません。

これで冷蔵ショーケース、オフィス、ホテル、飲食店(ラーメン、うどん)、鏡、水族館、カメラのレンズ、車など様々な窓ガラスに使用できることになりました。

※UVカットも99%で日焼け対策にもなり、またガラス割れても粘着して飛散防止効果になり台風や地震対策にも。

<持続力は最大15年!安価な結露対策を実現>

従来のショーケースやオフィスの結露対策は、ガラス面が大き過ぎるため二重窓や複層ガラス交換などが難しかったり、換気設備を増設しても莫大な費用が掛かっていました。

しかし、同社の結露防止フィルムは6,900円〜と安価を実現。

効果の持続力も15年程度と長くなり、毎朝、窓の結露の掃除を短縮化したり、結露で外が見えなくて困る人や、カビや菌の繁殖で衛生的に困っている人を大幅に少なくすることを可能にしました。

またお手入れ方法も、今まで通りにガラスを雑巾などで拭いても大丈夫なハードコートの層を作りました。

食器用洗剤を原液で含ませてフィルムの上から拭くとさらに効果は良くなります

<商品価格>

・透明タイプ(幅60センチ/高さ100センチ):6,900円(税別)

・透明タイプ(幅90センチ/高さ100センチ):10,000円(税別)

・透明タイプ(幅90センチ/高さ200センチ):20,000円(税別)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 息を吐いても曇らない!東北自動車ガラス「透明で曇らない結露防止フィルム」 appeared first on Dtimes.