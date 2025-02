超軽量・高画質VRゴーグル！ユニスピードル「arpara」

ユニスピードは、中国のVR機器メーカーarpara社製の高画質5K超軽量VRゴーグル「arpara Gaming Kit」、「arpara Tethered 5K」が最大50%OFF※で購入できるキャンペーンを同社Amazon商品購入ページにて2025年2月20日(木)〜2025年5月31日(土)に実施。

ユニスピードル「arpara」

ユニスピードは、中国のVR機器メーカーarpara社製の高画質5K超軽量VRゴーグル「arpara Gaming Kit」、「arpara Tethered 5K」が最大50%OFF※で購入できるキャンペーンを同社Amazon商品購入ページにて2025年2月20日(木)〜2025年5月31日(土)に実施します。

※割引率は状況によって変動します。

■キャンペーン実施背景

近年VR(仮想現実)技術は急速に進化し、ゲームや動画視聴、さらには教育や医療分野に至るまで、幅広い用途で注目を集めています。

IDC Japan 株式会社が2024年4月に公表したレポートによると、2023年の国内AR/VRヘッドセットの出荷台数は前年比で67.4%増加しており※、VR市場は今まさに飛躍的な成長を遂げています。

しかしながら、高性能なVRデバイスは価格が高く、購入をためらう方も少なくありません。

同社はこうした状況を踏まえ、より多くの方にVR体験を楽しめるよう、arpara社製の高性能VRゴーグルを特別価格で提供するキャンペーンを企画。

同社事業の99%が日本製品の中国市場進出の支援を行う中、昨年VRゴーグルのAmazonでの販売が好調だったため、2025年も引き続きキャンペーンを実施。

■「キャンペーン」について

実施期間 :2025年2月20日(木)〜2025年5月31日(土)

実施商品 :arpara Gaming Kit、arpara Tethered 5K

対象商品最大50%OFFのお得なセールがスタート!

セール品は早いもの勝ち!(割引率は状況によって変動有)

■商品特長

【高画質 5Kディスプレイ】

デュアル1.03インチMicro-OLED搭載で両目解像度5120×2560、3514 PPIの超高精細映像を実現します。

独自の光学設計により、シャープで鮮明な映像体験を大幅に向上しました。

【超軽量で快適な装着感】

軽量設計で長時間の使用による頭部の不快感を効果的に防止します。

調整可能なパーツは、丁度良いフィット感で装着可能です。

【鮮明な発色と滑らかな映像】

DCI-P3 90%、sRGB 127%の色域カバー率、最大120Hzのリフレッシュレート、95°FOVの広視野で滑らかな映像を再現します。

【6DoFトラッキング対応】

arpara Gaming KitはTethered 5kとTrackerとの組み合わせで、VRゲーム体験から6DoFレベルにアップグレードされます。

シームレスな接続性と6DOFインタラクションにより、没入感のある夢のようなVRゲーム体験が可能です。

【高音質オーディオ体験】

デュアルチャンネル指向性ステレオ搭載でイヤフォンを装着する必要はありません。

自然なサウンドでVR世界に飛び込めます。

【高い互換性】

HTC VIVEやValve Indexなどの市販の一般的なSteam VR ポジショニングデバイスと高い互換性と超精密性を重ね備えてあります。

■商品概要

商品名 : arpara Gaming Kit

価格 : 158,800円(税込)

キャンペーン価格: 〜78,928円(税込)

本体サイズ : 185mm×123mm×77mm

重量 : 約350g

メーカー : arpara

購入リンク : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTCHNYRN

※割引率は状況によって変動します。

arpara Gaming Kit

商品名 : arpara Tethered 5K

価格 : 108,999円(税込)

キャンペーン価格: 〜55,399円(税込)

本体サイズ : 185mm×55mm×105mm

重量 : 約200g

メーカー : arpara

購入リンク : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTCHHT63

※割引率は状況によって変動します。

arpara Tethered 5K

■製造元|arparaについて

arparaは、今日のVRユーザーのペインポイントを深く理解し、ユーザーが頻繁に利用したくなる深い没入感と高い創造性を持つメタバースを実現したいと考えています。

この実現を最終目標に設定し、arparaは独自のVRヘッドセットを世に送り出しました。

arparaは、マイクロOLEDディスプレイ技術のパイオニアとして、世界市場の中でも最新のビジュアルパフォーマンスを遂行しています。

arparaヘッドセットで使用されているmicro-OLEDディスプレイは、スクリーンドア効果を効率的に除去できるため、AMOLEDと比較して高い開口率を誇ります。

arpara VRヘッドセットは、スクリーンドア効果(※)を解決し、画像認識、SLAMポジショニング、ジェスチャー認識、視線制御による焦点合わせ、その他の知覚的インタラクティブ体験を搭載することで、arpara独自の没入体験を提供します。

また、コンシューマー向けアプリケーションにとどまらず、arparaは医療、教育、シミュレーションなどビジネス業界向けにも、デジタルサービスや産業エンパワーメントサービスを提供します。

※ディスプレイに網目模様が見えてしまう問題。

ディスプレイ解像度が低い場合に発生しやすい。

