【SG553プラス】2月21日 発売価格:54,780円

東京マルイは、電動ガンプラス「SG553プラス」を2月21日に発売する。価格は54,780円。

電動ガンプラス・シリーズに、MS・Li-Poバッテリーが使用可能な「SG553プラス」が登場する。「SG553」はシグ社のアサルトライフル「SG550」をベースに、市街地でのテロリストや犯罪者と近距離での戦闘を想定し改良を加えた銃。せまい場所でも使いやすく動きやすいサイズと重量、そして様々なオプションパーツを搭載できる拡張性を持たせている。

“プラス”としての最大の特徴は機械式とFETを組み合わせたスイッチの搭載。機械式のみのスイッチに比べて接点で発生する電流ロスが少なくなり、トリガーを引いてからBB弾を発射するまでのレスポンスが向上している。さらにマイコン(MCU=マイクロコントローラーユニット)がFETやバッテリー、モーターを総合的に監視・制御する「PLUSシステム」により、モーターの回転制御を行なうだけでなく、各所の破損や異常を検知して作動をストップするなど、安全性も兼ね備えている。

内部だけでなく外観も強化。ハンドガードやアッパー/ロアレシーバーに強化樹脂を採用したほか、レシーバーやストック、グリップ、ハンドガードなどに光沢を抑えたブラック塗装を採用し、質感が向上している。このほか拡張性も高く、初心者からベテランにも応える電動ガンとなっている

「SG553プラス」

全長:516mm / 714mm(ストック展開時)

銃身長:247mm

重量:2,395g(空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む)

弾丸:6mmBB(0.2~0.25g)

装弾数:40発

【パッケージ内容】

・SG553プラス本体

・マガジン(装弾数40発)

・MS・Li-Poバッテリースタンダードタイプ用スペーサー

・バッテリーカバープレート×2

・バッテリーカバープレート用両面テープ×4

・六角レンチ、保護キャップ

・取扱い注意・説明書

・チャージャー

・チャージングロッド

・クリーニングロッド

・BB弾(0.2g/100発)

他

