¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó£Í¡Û»³ËÜÍüºÚ¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡¶î¤Ã¤Æ£Çµ½é¾¡Íø¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½®·ô¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡»³ËÜÍüºÚ¡Ê£²£¶¡áº´²ì¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£²ÆüÌÜ£²£Ò¤Ç£±Ãå¡££Çµ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£ÍÀè¤Ë²ó¤ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¿£µ¹æÄú¡¦³¤Ìî¤æ¤«¤ê¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì£²ÈÖ¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²£Í¤Çº¹¤·ÊÖ¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡££Çµ¤ÏºòÇ¯¤ÎÊ¡²¬¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó°ÊÍè£²²óÌÜ¤Î»²Àï¡£Á°²ó¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ç¡¢¤³¤Î£±Ãå¤¬£Çµ½é¾¡Íø¡£¿å¿Àº×¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£µ£¹¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£´£³¡ó¡¢£´Í¥½Ð£³£Ö¤È¹¥¼ÂÀÓ¤Ç¸½¾õ¥¨¡¼¥¹µé¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¡Ö³¤ÌîÁª¼ê¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤·¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½®Â¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½®·ô¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È£³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÎÉµ¡¤òÌ£Êý¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£