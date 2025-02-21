TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Ç»î¸³Åª¤Ë¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»£±Æ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÅÅÎÏ¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ÇÍÏ¤±Íî¤Á¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿³ËÇ³ÎÁ¡ÖÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¡×¤ò½é¤á¤Æ»î¸³Åª¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢°ñ¾ë¸©ÂçÀöÄ®¤Ë¤¢¤ëJAEA¡áÆüËÜ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Î¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤ÇÊ¬ÀÏ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Ç³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¤Ï¡¢½Ä¤ª¤è¤½9¥ß¥ê¡¢²£¤ª¤è¤½7¥ß¥ê¡¢½Å¤µ¤Ï¤ª¤è¤½0.7¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ËÇ³ÎÁÍ³Íè¤Î¥¦¥é¥ó¤Ê¤É¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢JAEA¤ÏÊ¬ÀÏ¤òº£Ç¯¤Î½©¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡¢½Õ¤´¤í¤Ë2²óÌÜ¤Î»î¸³Åª¤Ê¼è¤ê½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2030Ç¯Âå½é¤á¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1¹æµ¡¡¢2¹æµ¡¡¢3¹æµ¡¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ880¥È¥ó¤Î¡ÖÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¡×¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£