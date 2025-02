受賞企業10社を選定！人的資本調査2024

一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアムとHR総研、MS&ADインターリスク総研、一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会が共同で実施した「人的資本調査2024」において、参加企業の中から優れた人的資本経営・開示の取り組みを行っている「人的資本リーダーズ2024」ならびに「人的資本経営品質2024」の受賞企業を決定し、特設サイトで公開しました。

人的資本調査2024

また、2025年3月下旬に、「人的資本リーダーズ2024」表彰イベントをオンラインで配信します。

「人的資本リーダーズ2024」受賞企業の取り組み紹介やリーダーズ選考委員との対談セッションに加え、厚生労働省による「雇用・労働を巡る最近の 動向 〜人への投資の推進をはじめとして 〜」、金融庁による「有価証券報告書における人的資本開示の好事例について」と題した特別講演も実施します。

人的資本リーダーズ2024

(50音順)

●アフラック生命保険株式会社

●エーザイ株式会社

●SCSK株式会社

●NECソリューションイノベータ株式会社

●サントリーホールディングス株式会社

●中外製薬株式会社

●日清食品ホールディングス株式会社

●日東電工株式会社

●株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

●株式会社リンクアンドモチベーション

*学識経験者5名(「人的資本リーダーズ2024」選考委員)

・岩本 隆(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)

・大木 清弘(東京大学大学院 経済学研究科 准教授)

・谷口 真美(早稲田大学 商学学術院(商学部および同大学大学院 商学研究科)教授)

・松田 千恵子(東京都立大学大学院 経営学研究科 教授/東京都立大学 経済経営学部 教授)

・山田 久(法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授)

(2)「人的資本経営品質2024」の概要

・人的資本調査の回答結果を定量分析し、人的資本経営・開示の取り組みが高水準で実践されていると認められた企業を「人的資本経営品質2024」として表彰します。

最も取り組み水準が高いと認められる「ゴールド」を17社、次いで取り組み水準が高い「シルバー」を20社選定しました。

選定企業名については次項の特設サイトより確認できます。

人的資本経営品質2024

「人的資本リーダーズ2024」表彰イベントについて

(1)「人的資本リーダーズ2024」表彰イベントの概要

・2025年3月下旬より、「人的資本リーダーズ2024」表彰イベントをオンラインにて配信します。

表彰イベントには以下のプログラムの内容が含まれ、厚生労働省による「雇用・労働を巡る最近の 動向 〜人への投資の推進をはじめとして 〜」、金融庁による「有価証券報告書における人的資本開示の好事例について」と題した特別講演も決定しています。

(2)「人的資本リーダーズ2024」表彰イベントのプログラム(予定)

A)リーダー企業表彰(リーダー企業×選考委員対談セッション)

―リーダー企業10社の取り組みを紹介したうえで、選考委員との対談セッションを実施

B)特別講演(1)厚生労働省による講演

C)特別講演(2)金融庁による講演

D)人的資本調査全体分析報告

―人的資本調査2024の分析から日本企業の人的資本経営と開示における現状や課題を解説

(3)「人的資本リーダーズ2024」表彰イベントの事前申込方法及び特典

・以下のページより事前に申し込みいただけます。

・事前申し込みいただいた方には、漏れなく特典として講演資料(配布用、許諾の得られた講演のみ)を進呈しますのでお早めにお申し込みください。

(4) 協賛・協力団体(50音順)

・協賛企業

株式会社ICMG、さくら情報システム株式会社、株式会社SmartHR、東芝デジタルソリューションズ株式会社、日鉄ソリューションズ株式会社、日本生命保険相互会社

・協力企業

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、一般社団法人グラミン日本、株式会社日本投資環境研究所(みずほフィナンシャルグループ)、ビジネスコーチ株式会社、一般社団法人プロティアン・キャリア協会、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ワールドスタッフィング

