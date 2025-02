個性豊かなデザイン！ジアス「Carpe Diem」

ジアスは、ジアスオリジナルブランド「Carpe Diem」より、個性豊かなデザインのラグとクッションを2月20日にリリースします。

ジアス「Carpe Diem」

発売日 : 2025年2月20日(木)

種類 : クッション16種類、ラグ6種類

販売場所: ジアスショールーム全店舗 および JIAS ONLINE

※ クッションはJIAS ONLINEのみ

Carpe Diem(カルペディエム)は、「その日、その一瞬を大切にしたいあなたのためにつくられた」ジアスオリジナルのファブリックブランドです。

■今回のラグ&クッションのコンセプトは“Charm of Life”

■商品の特徴

(1)インドが紡ぐ、手仕事の魅力

Carpe Diem“Charm of Life” 3

今回リリースするラグとクッションは、インドの職人たちが一つひとつ丁寧に手仕事で仕上げた特別なアイテムです(※)。

それぞれの風合いには、つくり手の時間と想いが息づき、同じものはひとつとしてありません。

※クッションは表面のみハンドメイド

(2)ハンドメイドならではのラフさと、愛嬌ある表情

Carpe Diem“Charm of Life” 4

ハンドメイドならではの温もりが加わることで、規則的なパターンやシンプルなデザインにも、ほどよいラフさが生まれ、空間にこなれた雰囲気を演出してくれます。

思わずクスッとしてしまうようなアニマルモチーフのデザインは、手仕事だからこそ生まれる愛嬌たっぷりの表情が魅力。

遊び心のあるデザインは、日常のちょっとした癒しや、大切な人へのギフトにもぴったりです。

(3)手作業が生み出す、唯一無二のデザインと上質な質感

Carpe Diem“Charm of Life” 5

大きなハサミのような道具を使い、職人の手作業で丁寧に形づくられるラグ。

ハンドメイドならではのラフな風合いと、繊細な職人技が織りなす絶妙なバランスが、唯一無二の表情を生み出します。

素材にはウールやビスコースを採用。

高密度な仕上がりによって、しっとりとした風合いと上質な質感が際立ちます。

タフティングの目が細かく繊維がぎっしりと詰まっているため、立体感と奥行きのある表情が生まれ、ラフな中にも洗練された高級感が漂います。

機械には出せない温もりや立体感、そして手仕事ならではの優しい凹凸が、暮らしに豊かさと心地よさをもたらします。

■販売について

Carpe Diem シリーズは、ジアスショールーム全店舗 および JIAS ONLINEにて販売します。

※ Carpe Diem クッションシリーズは、JIAS ONLINEのみでの販売

※ 展示商品はショールーム店舗によって異なります。

各商品ページを確認してください。

※ ショールームは完全予約制

