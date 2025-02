初公開を含む原画や名シーン展示で振り返る！産経新聞社／関西テレビ放送「逆境回顧録　大カイジ展」

産経新聞社、関西テレビ放送は、2025年4月5日(土)〜5月11日(日)の期間、大阪南港ATCギャラリーにて「逆境回顧録 大カイジ展」を開催します。

会期 :2025年4月5日(土)〜5月11日(日)

開館時間:平日 13:00〜18:00、土日祝 10:00〜18:00

(最終入場は各閉館の30分前まで)

※4月28日(月)〜5月2日(金)は、10:00〜18:00

休館日 :会期中無休

会場 :大阪南港ATCギャラリー

(〒559-00346 大阪市住之江区南港北2-1-10 ITM棟2階)

主催 :産経新聞社、関西テレビ放送

企画 :逆境回顧録大カイジ展 巡回プロジェクト委員会

特別協力:ATC

協力 :ヤングマガジン

原作 :福本伸行

今回、企画チケットと大阪限定の展覧会オリジナルグッズの販売が決定。

1996年に「週刊ヤングマガジン」で連載が開始された福本伸行氏による漫画「カイジ」シリーズは、多額の借金を抱えてしまった主人公・伊藤開司(カイジ)が生死を賭けたギャンブルに挑んでいくギャンブル漫画の金字塔です。

作品オリジナルのギャンブルと、独自の表現によって描かれる極限の心理戦が読者を魅了し、2023年10月時点のシリーズ累計発行部数は3,000万部を超え、現在は最新作『賭博堕天録カイジ 24億脱出編』を連載中です。

これまでに多様なメディアミックス展開を行っており、テレビアニメでは2007年に「逆境無頼カイジ Ultimate Survivor」、2011年に「逆境無頼カイジ 破戒録篇」が放送されました。

また、2009年から2020年にかけて、「カイジ 人生逆転ゲーム」「カイジ2 人生奪回ゲーム」「カイジ ファイナルゲーム」のタイトルで実写映画も3本公開されています。

さらに、魅力的なキャラクターに焦点をあてたスピンオフ漫画『中間管理録トネガワ』『1日外出録ハンチョウ』『上京生活録イチジョウ』も連載されるなど、幅広い展開でファンに愛されています。

「カイジ」シリーズで描かれる数々の“逆境”を、初公開を含む原画や名シーン展示で振り返る、まさに“回顧録”といえる過去最大規模の展覧会です。

【NEW】ペアチケット

■一蓮托生チケット(ペア券) 3,300円

必ず2人で入場すること…!!しかしっ…チンチロリンができるのはどちらか1名のみ。

己の命運を友に託す大博打っ…!!今まさに真の友情が試される時っ…!!ギャンブルの圧倒的愉悦に身を委ねよっ…!!

ペリカ イメージ

チンチロリン 出目表

※前売りのみ販売。

※出た目に応じて、地下労働施設内の通貨「ペリカ」を贈呈。

※出目によってはペリカがもらえない場合があります。

【NEW】特典付きチケット

■限定デザインTシャツ付きチケット(2種) 6,900円(税込)

ここでしか手に入らない限定デザインTシャツ付き前売りチケット…!!買えたらいいな…じゃない!買わなきゃダメなんだ…!!

A:魔天の地獄…鉄骨渡り…!!

落ちれば文句なく即死っ…!!この世とあの世を結ぶ特殊画廊「墓場の画廊」が恐怖と絶望の「鉄骨渡り」をスタイリッシュにまとめあげた…!着たいっ…着たいっ…着たいっ…!!

鉄骨渡りTシャツ フロント

鉄骨渡りTシャツ バック

<サイズ表> 素材:綿100%

M:身丈69cm×身幅52cm×肩幅46cm×袖丈20cm

L:身丈73cm×身幅55cm×肩幅50cm×袖丈22cm

B:悪魔だっ…喰い殺されるっ…!!

Tシャツ界の悪童「ハードコアチョコレート」と悪魔のパチンコ台「沼」がついに邂逅・・・!!

知略を尽くすカイジと、それを嘲笑う人喰い沼の圧倒的存在感…!!ただ買って着るだけ…至福の着用っ…!!

悪魔だっ…喰い殺されるっ…!!Tシャツ フロント

<サイズ表> 素材:綿100% 5.6オンス

M:身丈69cm×身幅52cm×肩幅46cm×袖丈20cm

L:身丈73cm×身幅55cm×肩幅50cm×袖丈22cm

■“大阪会場限定” チンチロどんぶり付きチケット 7,777円(税込)

僥倖っ…なんという僥倖っ…!!大阪会場から新たにチンチロどんぶりがついたチケットが発売されるっ…!!

さらに悪魔的なシゴロ賽とピンゾロ賽付きっ・・・!!

これさえあれば、いつでもどこでも張ることができるっ・・・!!本当に博打は恐ろしいっ…!!

※アソビュー!限定での販売となります。

チンチロどんぶりフロント

チンチロどんぶりバック

※限定数に達し次第終了。

※デザイン、内容は変更になる場合があります。

※表示の写真と実際の商品の色・形などは若干異なる場合があります。

またTシャツは布製品のためサイズには若干の誤差が生じる場合があります。

※「限定デザインTシャツ」「チンチロどんぶり」は会場物販コーナーでの販売はございません。

※チケット1枚につきアイテム1個が付いてきます。

購入後の変更・キャンセル・払い戻しはできませんので、購入時にデザイン、サイズ等をお間違えないようご注意ください。

※グッズ付きチケットは「入場券」と「グッズ引換券」各1枚(計2枚)のセット券です。

発券の際、「グッズ引換券」の受け取り忘れがないよう、必ずお客様自身でお確かめください。

万が一、受け取りを忘れた場合にはそれぞれの購入先にてご相談ください。

発券時のトラブルについて、主催者は一切責任を負いません。

※「限定デザインTシャツ」「チンチロどんぶり」は本展覧会の開催期間中のみ、会場にて「グッズ引換券」との引き換えとなります。

「グッズ引換券」もかならず会場へお持ちください。

左記以外の方法での引換対応はできません。

※「グッズ引換券」だけでは本展覧会をご観覧できません。

必ず「入場券」もご持参ください。

※不良品以外の理由によるグッズの交換はいたしません。

また、不良品の交換については当日中のみ受付します。

【NEW】展覧会オリジナルグッズ

大カイジ展オリジナルのグッズが多数登場・・・・!さらに大阪会場限定グッズも販売決定っ・・・・!

買わないやつは一生迷ってろ!そして失い続けるんだっ……貴重な購入機会(チャンス)をっ…!

■カイジビールジョッキ

2,750円(税込)

カイジビールジョッキ

■カイジ犬ぬいぐるみ

4,400円(税込)

カイジ犬ぬいぐるみ

■沼トートバッグ

3,850円(税込)

沼トートバッグ

■1日外出券パスケース

1,320円(税込)

1日外出券パスケース

■限定じゃんけんカード

1,650円(税込)

限定じゃんけんカード

※グッズは一例です。

■兵藤えべっさんアクリルキーホルダー(大阪会場限定)

圧倒的強運を持つ「帝愛グループ」会長の兵藤和尊がえべっさん化っ・・!

これを身につければ、あなたにも王の強運が染みつくかも・・・!?

兵藤えべっさんアクリルキーホルダー(大阪会場限定)

■村岡名言ポスター(大阪会場限定)

「17歩」でカイジが閃くきっかけとなった村岡隆の名言ポスターが登場っ・・・!

これもいいざんす・・!みんなに買ってほしいざんす・・・!!

村岡名言ポスター(大阪会場限定)

※画像はイメージです。

実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。

■さらに、もう一勝負っ・・・・!物販購入特典「ティッシュ箱くじ引き」

物販コーナーにて4,000円(税込)以上購入で「ティッシュ箱くじ引き」に1回挑戦可能…!

「〇」を引けばグッズ購入金額をその場で全額キャッシュバック…!

本当のめくるめく快感は・・・・常軌を逸するからこそ・・・・辿り着けるっ・・・・・・!

(C)福本伸行/講談社

※「ティッシュ箱くじ引き」は1会計につき1回までとなります。

※お会計は、入場1回につき1会計までとなります。

※レシートの合算は不可となります。

※1会計あたりのキャッシュバック上限金額は10万円となります。

【一般発売日】 2025年2月22日(土)10:00〜

■観覧料(税込)

当日券 :2,000円(一般) 1,500円(高大生) 500円(小中生)

前売・団体券 :1,800円(一般) 1,300円(高大生) 300円(小中生)

一蓮托生チケット(ペア):3,300円

※必ず2名で入場

※2名のうち1名がチンチロリンを実施。

友達に運命をゆだねよう。

※前売のみ販売

※未就学児入場無料

※団体は、20名様以上

※前売券の販売は、2/22(土)10:00〜4/4(金)23:59まで販売。

※障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳をご提示の方は本人及び介助者1名まで当日料金の半額(要証明)

※混雑時には入場制限を行う場合があります。

※最新の情報、または来場前の注意事項など公式サイト及び大阪会場公式サイト、大阪会場公式X等でご確認の上来場ください。

【主なチケット販売場所】

アソビュー!、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、セブンチケット、CNプレイガイド、楽天チケット、e-tix、アニメイトなど

