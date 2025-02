巻取り式で本体に収納！ティ・アール・エイ「Powerbox Neo 10000mAh」

ティ・アール・エイは、巻取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー「Powerbox Neo 10000mAh」を2025年2月26日(水)正午より発売します。

ティ・アール・エイ「Powerbox Neo 10000mAh」

型番 :CHE-132

寸法(本体) :約70×137×18mm (内蔵巻取り式ケーブル:60cm)

重量(本体) :約220g

バッテリー容量:10000mAh/3.85V (38.5Wh)

内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー

入力(USB-C入出力口/ケーブル):PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.)

出力(USB-C入出力口/ケーブル):PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max.)

PPS 5V-5.9V/3A, 5V-11V/2A (22W max.)

2口合計出力 :5V/3A (15W max)

本体充電時間:約3時間(別売PD18Wアダプタ使用時)

使用推奨回数:500回

各種保護機能:過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、

短絡(ショート)時、発熱時 自動停止機能

デバイス充電完了時自動停止機能 ※非対応機種もあります

付属品 :取扱説明書, 保証書(1年保証)

cheeroのバッテリーに、待望のケーブル内蔵型タイプが仲間入り!

巻取り式のUSB-Cケーブルは入出力どちらも可能。

うっかりケーブルを忘れた!ということなく、これ1台を持ち歩けばいつでもどこでもすぐにデバイスへ充電ができます。

厚さ1.8cmで薄型ながら安心の大容量10000mAh。

最大22W出力で急速充電対応。

内蔵ケーブルと本体の出力ポートを使えば、2台同時充電も可能です。

■リリース情報

販売開始日時 :2025年2月26日(水) 正午

リリース記念価格:3,380円(税込・送料込) ※200台限定

通常販売価格 :3,980円(税込・送料込)

■製品特徴

<巻取り式USB-Cケーブル内蔵>

60cmのケーブルは巻取り式で本体に収納できるので、持ち運び時に絡まる心配なし!

入出力どちらにも対応しているので、デバイスだけでなくバッテリー本体の充電もスマートにできます。

巻取り式USB-Cケーブル内蔵

<PD/PPS急速充電対応>

パワーデリバリー(PD)とPPS急速充電に対応しており、1ポート出力の場合、最大で22Wまで対応。

デバイスへの急速充電が可能です。

PD/PPS急速充電対応

<2台同時充電可能>

内蔵ケーブルとは別に、バッテリー本体にUSBポートも搭載しているので、2台のデバイスを同時に充電することも可能です。

(2ポート合計での最大出力は15Wです)

2台同時充電可能

<デジタルインジケーターで残量確認>

バッテリーの残量、大丈夫かな?という不安を解消!

デジタルインジケーター搭載で、1%単位でバッテリー残量を表示します。

せっかく持ち出したのに残量がない、なんてことがないように、次の充電タイミングを逃しません。

デジタルインジケーターで残量確認

<日本メーカーの検査基準>

同社独自の厳しい検査基準をクリアしたセルのみを採用、品質管理者による基板の設計チェックなど、徹底した検査により安全を確保しています。

異常な発熱を感知した場合、入出力を自動ストップさせるNTC(温度センサー)も搭載。

もちろん、PSEマーク付商品なので、より“安全”かつ“安心”して利用できます。

