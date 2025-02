広島、ACL2・準々決勝ではライオン・シティ・セーラーズと対戦…3月5日にホームで1stレグ

AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の準々決勝進出を決めているサンフレッチェ広島(日本)は、同ステージでライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)と対戦することが決まった。今大会も従来のグループステージ制が導入されているACL2。グループEに組み込まれた広島は、昨年9月よりはじまった戦いにおいて5勝1分と無敗を維持し、勝ち点「16」を獲得。他クラブを寄せ付けない強さを見せ、首位でノックアウトステージへ駒を進めた。

今年2月よりはじまったラウンド16では、グループGを3勝2分1敗の勝ち点「11」で2位フィニッシュしたナムディンFC(ベトナム)と対戦。12日に敵地で行われたファーストレグはスコアレスで時計の針が進んだものの、73分に中村草太のゴールで均衡を破ると、終盤には田中聡、越道草太が立て続けに得点を奪い、終わってみれば3−0と完勝。ホームに戻った19日のセカンドレグでは、開始10分でセットプレーから佐々木翔がスコアを動かし、後半に入ると中村草太の2ゴール、さらには中野就斗のヘディングシュートで4−0と圧巻のゴールショーを披露。2戦合計スコアを7−0とし、ベスト8入りを決めていた。すでに決勝トーナメントの組み合わせは決定しており、広島はグループHで3勝2分1敗の成績を残したムアントン・ユナイテッド(タイ)、もしくはグループFで3勝1分2敗の成績を残したライオン・シティ・セーラーズの勝者と対戦することとなっていた。13日に行われたファーストレグはアウェイチームのライオン・シティ・セーラーズが3−2で勝利。20日にライオン・シティ・セーラーズの本拠地で行われたセカンドレグも、4−0でホームチームが制し、2戦合計7−2でライオン・シティ・セーラーズが準々決勝進出。広島と対戦することが確定した。なお、ファーストレグは5日に広島のホームで、セカンドレグは12日に敵地で行われる予定だ。現時点でキックオフ時刻は未定となっている。▼ファーストレグ(東地区)・3月5日(水)サンフレッチェ広島(日本) vs ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)・3月6日(木)全北現代モータース(韓国) vs シドニーFC(オーストラリア)▼ファーストレグ(西地区)・3月4日(火)トラークトゥール(イラン) vs アル・タアーウン(サウジアラビア)・3月5日(水)アル・アハリ・ドバイ(UAE/アラブ首長国連邦) vs シャールジャFC(UAE/アラブ首長国連邦)▼セカンドレグ(東地区)・3月12日(水)ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) vs サンフレッチェ広島(日本)・3月13日(木)シドニーFC(オーストラリア) vs 全北現代モータース(韓国)▼セカンドレグ(西地区)・3月11日(火)アル・タアーウン(サウジアラビア) vs トラークトゥール(イラン)・3月12日(水)シャールジャFC(UAE/アラブ首長国連邦) vs アル・アハリ・ドバイ(UAE/アラブ首長国連邦)ファーストレグ:2025年4月9日セカンドレグ:2025年4月16日2025年5月17日