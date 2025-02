“ルマンド”を飲みほす新感覚！ブルボン「ルマンドココアドリンク缶180」

ブルボンは、2024年に発売50周年を迎えたクレープクッキー「ルマンド」のイメージを詰め込んだ缶飲料「ルマンドココアドリンク缶180」を2025年3月4日(火)に発売します。

ブルボン「ルマンドココアドリンク缶180」

内容量 :180g

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :13カ月

“ルマンドココアドリンク”は、クレープクッキー「ルマンド」でも使用している“ルマンドココアフレーク”とクレープ生地をパウダーにした“ルマンドクレープパウダー”を加え、コールド専用のココア飲料に仕立てられています。

見た目にもルマンドを想起させる特徴的な紫色のデザインで、口に含むとまったりとしたコクのある甘さが広がる商品です。

