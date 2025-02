一般的に、足首を含む足を骨折した場合、少なくとも6週間は松葉づえを使って負荷をかけない方がよいとされています。しかし、近年の研究では骨折した場合、できる限り早く歩き始めて体重による負荷をかけた方が骨折の回復が早くなることが分かっているそうです。Broken Legs and Ankles Heal Better If You Walk on Them within Weeks | Scientific American

骨折した場合、基本的に医師はまず安定性を確保するため、折れた骨を所定の位置に保持するための「固定」を行います。また、骨折の度合いにによってはボルトやプレートを埋め込む手術も行われます。骨折によって生じた隙間にはまず「カルス」と呼ばれる不完全な骨組織が形成され、次第に骨へと変化します。クイーン・メアリー病院の整形外科医であるクリス・ブレザトン氏によると、このプロセスでは適切な量の負荷や動きが重要とのこと。負荷が弱すぎた場合、カルスが発生しない一方、負荷が強すぎると骨が正しく接合しなくなってしまいます。そのため、折れた骨にある程度の負荷をかけることは治療促進のために必要不可欠だとブレザトン氏は主張しています。また、長期間にわたり骨折箇所をギプスで固定して松葉づえを使用した場合、その箇所の筋肉が完全に萎縮してしまいます。ロンドン大学セントジョージズ校の整形外科医であるアレックス・トロンペーター氏は「これまでの研究で、筋肉量の減少速度は、筋肉量の増加速度よりもはるかに速いことが分かっています。そのため、ギプスで長期間固定して萎縮した足を再び鍛え直すのにはかなりの期間を要します」と指摘しました。筋肉量と同様に、失った骨量を回復させるのは困難で、体重を支えるための力を入れる必要がない宇宙空間に長期滞在した宇宙飛行士の骨量が大幅に減少していることが分かっており、6カ月国際宇宙ステーション(ISS)に滞在するとおよそ20年分の老化に相当する骨量減少に苦しむことになることが判明しています。こうした骨量や筋肉量の損失を防ぐため、ISS滞在中の宇宙飛行士は1日数時間の運動を行っているそうです。宇宙飛行士は半年宇宙にいるだけで完全回復不可能なレベルの骨量減少に見舞われると判明 - GIGAZINEさらに、骨折を理由にベッドに寝たきりになると、血栓や肺の衰えなどの深刻な合併症を引き起こす可能性が指摘されています。2005年のある研究では、股関節を骨折して寝たきりとなった患者の約9%が骨折後30日以内に死亡し、30%の患者が1年以内に死亡したことが明らかになっています。一方で、近年の研究では早期の体重負荷が合併症による死亡率を低下させることが示唆されています。大腿(だいたい)骨を骨折した患者を対象とした研究では、患者に骨折後2週間以内に再び歩き始めるよう指示した場合、6週間松葉づえなどを使った患者よりも合併症の発生率が低いことが示されました。2024年の研究では、足首を骨折した480人の患者を半分に分け、片方のグループには骨折から2週間経過後から歩くように指示した一方で、もう片方のグループには6週間固定し続けるように指示しました。その結果、早期に歩き始めたグループは骨折から6週間後、6週間患部を固定したグループは骨折から4カ月後に機能が回復したことが報告されました。この研究を主導したロンドン大学クイーン・メアリー校ブリザード研究所のクリス・ブレザートン教授は「外科医は骨折後すぐに患者のギプスを外すための後押しを必要としています。これらの研究がその自信を医師に与えることを願っています」と語りました。