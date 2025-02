キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」に、仲良し姿がかわいすぎな『サンリオキャラクターズ』新作アイテムがてんこ盛り♪ 揃えて飾って癒やされる新作ラインナップをご紹介します。KThingSが運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」にて、サンリオキャラクターズの「いつもいっしょのお友だちシリーズ」が2月20日(木)に新登場。仲良しのお友だちと笑顔で並ぶサンリオキャラたちの姿はとっても可愛くて心癒やされること間違いなし♪集めて飾って楽しいアクリルスタンドのほか、バッグなどに付けて楽しめる缶バッジ、デコレーションに活躍するステッカーの3アイテムを展開。デザインはハローキティ・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・シナモロール・マロンクリーム・タキシードサム・ハンギョドン・あひるのペックル・ポチャッコ・けろけろけろっぴ・バッドばつ丸の各12種がご用意されています。ほんわかやさしいカラーリングは春めいていて、仲良しのお友だちとすやすやおやすみしている姿がぎゅっとしてる姿がとっても可愛らしいデザイン揃い。ぜひお手元でこの可愛さを味わってみてね。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656352