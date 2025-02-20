20日午後10時13分ごろ、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、神奈川県の小田原市、厚木市、松田町、それに山北町、山梨県の富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、それに富士河口湖町、静岡県の富士宮市と小山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□神奈川県

小田原市 厚木市 松田町

山北町



□山梨県

富士吉田市 都留市 大月市

上野原市 道志村 西桂町

忍野村 山中湖村 富士河口湖町



□静岡県

富士宮市 小山町

■震度2

□神奈川県

相模原緑区 相模原中央区 秦野市

南足柄市 中井町 神奈川大井町

開成町 箱根町 湯河原町

愛川町 清川村 横浜神奈川区

横浜保土ケ谷区 横浜旭区 横浜瀬谷区

平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市

三浦市 海老名市 綾瀬市

寒川町 二宮町



□山梨県

丹波山村 甲府市 山梨市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 中央市 身延町

富士川町



□静岡県

沼津市 三島市 富士市

御殿場市 静岡清水町 伊豆市

伊豆の国市 西伊豆町 函南町



□群馬県

神流町



□埼玉県

秩父市



□東京都

八王子市 町田市 小金井市

小平市 日野市 東村山市

国分寺市 青梅市 あきる野市

日の出町 奥多摩町



□長野県

佐久市 小海町 長野川上村

長野南牧村

■震度1

□神奈川県

相模原南区 伊勢原市 真鶴町

横浜鶴見区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区

横浜緑区 横浜泉区 川崎中原区

川崎宮前区 川崎麻生区 横須賀市

鎌倉市 大和市 座間市

大磯町



□山梨県

小菅村 南アルプス市 市川三郷町

昭和町



□静岡県

裾野市 長泉町 熱海市

下田市 東伊豆町 河津町

南伊豆町 松崎町 静岡駿河区

静岡清水区 藤枝市



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

太田市 渋川市 富岡市

安中市 群馬上野村 下仁田町

群馬南牧村 甘楽町 玉村町



□埼玉県

横瀬町 長瀞町 小鹿野町

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 鴻巣市

深谷市 久喜市 滑川町

埼玉美里町 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川越市

川口市 所沢市 飯能市

狭山市 入間市 新座市

富士見市 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 川島町



□東京都

武蔵野市 東京府中市 調布市

狛江市 東大和市 多摩市

西東京市 檜原村 東京千代田区

東京新宿区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京板橋区

東京練馬区



□長野県

上田市 諏訪市 小諸市

茅野市 南相木村 北相木村

佐久穂町 立科町 伊那市



□茨城県

坂東市



□千葉県

館山市 南房総市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。