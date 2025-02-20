22:30
カナダ鉱工業製品価格（1月）
予想　N/A　前回　0.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　1.3%（原材料価格指数・前月比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）
予想　26.0　前回　44.3

米新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）
予想　N/A　前回　21.3万件

米失業保険継続受給者数（02/02 - 02/08）　
予想　N/A　前回　185.0万件

21日
0:00　
米景気先行指数（1月）
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想　-13.9　前回　-14.2

1:00　
ナーゲル独連銀総裁、講演

2:00　
米週間石油在庫統計

2:05　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

3:00　
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）

4:30　
バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）

7:00　
クーグラーFRB理事「フィリップス曲線に乗りながらインフレの波を乗り越える」（質疑応答あり）


G20外相会合（南アフリカ、21日まで）※ルビオ米国務長官は欠席

米主要企業決算
ウォルマート

※予定は変更されることがあります。