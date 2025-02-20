ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ鉱工業製品価格（1月）
予想 N/A 前回 0.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 1.3%（原材料価格指数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）
予想 26.0 前回 44.3
米新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）
予想 N/A 前回 21.3万件
米失業保険継続受給者数（02/02 - 02/08）
予想 N/A 前回 185.0万件
21日
0:00
米景気先行指数（1月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想 -13.9 前回 -14.2
1:00
ナーゲル独連銀総裁、講演
2:00
米週間石油在庫統計
2:05
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
3:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）
4:30
バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
7:00
クーグラーFRB理事「フィリップス曲線に乗りながらインフレの波を乗り越える」（質疑応答あり）
G20外相会合（南アフリカ、21日まで）※ルビオ米国務長官は欠席
米主要企業決算
ウォルマート
※予定は変更されることがあります。
カナダ鉱工業製品価格（1月）
予想 N/A 前回 0.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 1.3%（原材料価格指数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）
予想 26.0 前回 44.3
米新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）
予想 N/A 前回 21.3万件
米失業保険継続受給者数（02/02 - 02/08）
予想 N/A 前回 185.0万件
21日
0:00
米景気先行指数（1月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想 -13.9 前回 -14.2
1:00
ナーゲル独連銀総裁、講演
2:00
米週間石油在庫統計
2:05
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
3:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）
4:30
バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
7:00
クーグラーFRB理事「フィリップス曲線に乗りながらインフレの波を乗り越える」（質疑応答あり）
G20外相会合（南アフリカ、21日まで）※ルビオ米国務長官は欠席
米主要企業決算
ウォルマート
※予定は変更されることがあります。