ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

カナダ鉱工業製品価格（1月）

予想 N/A 前回 0.2%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 1.3%（原材料価格指数・前月比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）

予想 26.0 前回 44.3



米新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）

予想 N/A 前回 21.3万件



米失業保険継続受給者数（02/02 - 02/08）

予想 N/A 前回 185.0万件



21日

0:00

米景気先行指数（1月）

予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）

予想 -13.9 前回 -14.2



1:00

ナーゲル独連銀総裁、講演



2:00

米週間石油在庫統計



2:05

ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）



3:00

米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）



4:30

バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）



7:00

クーグラーFRB理事「フィリップス曲線に乗りながらインフレの波を乗り越える」（質疑応答あり）





G20外相会合（南アフリカ、21日まで）※ルビオ米国務長官は欠席



米主要企業決算

ウォルマート



※予定は変更されることがあります。

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