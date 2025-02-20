²¦Äç¼£»á¤ÎÌîµå¿Í¸ý³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢£²£°£°£°¿ÍÄ¶±þÊç¡Ä¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤Ë²¦¤µ¤ó¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ñÄ¹¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤ä¿Íµ¤¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÌîµå³¦Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡Ö£Â£Å£Ù£Ï£Î£Ä¡¡£Ï£È¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡Ê¥Ó¥è¥ó¥É¡¡£Ï£È¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤¬¿Íºà¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î²¼½Ü¤Ë»Ï¤á¤¿Êç½¸¤ËÂÐ¤·¡¢£±£¹Æü»þÅÀ¤Ç·×£²£°£°£°¿ÍÄ¶¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅý³ç¤¹¤ë¡Öµå¿´²ñ¡×¤ÎÀßÎ©½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Ìîµå¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆËö±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¿¶¶½¥×¥é¥ó¤òÎ©°Æ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÃ´¤¦¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡£º£¸å¡¢ºâÃÄË¡¿Í²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëµå¿´²ñ¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥ÈÂç¼ê¡Ö¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¡×¤òÄÌ¤¸¡¢£²£°¡Á£·£°ºÐÂå¤ÎÌó£±£´£°£°¿Í¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áí¹ç¾¦¼Ò¤ä¶âÍ»¡¢Î®ÄÌ¡¢¶µ°é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Ç¡¢£µ£°ºÐÂåÁ°¸å¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁØ¤«¤é¤Î±þÊç¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½àÈ÷°Ñ¤ÎÀîÌ¾Àµ·û¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤Î±þÊç¿ô¤Ë²¦¤µ¤ó¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤òÌä¤ï¤ºÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë·ÐÍý¤äË¡Ì³¡¢ÁíÌ³¤Î¶ÈÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êç½¸¤Ï£²£¶Æü¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡£