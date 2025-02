全国のスシローに、2025年2月19日より期間限定で国産のネタが登場!

スシロー「国産ネタ」フェア

販売期間:2025年2月19日より数量限定

販売店舗:全国のスシロー店舗

全国のスシローに、2025年2月19日より期間限定で国産のネタが登場!

税込み100円から楽しめる大切りのかつお、そでいか、つぶ貝、牡蠣といったこだわりの国産ネタが楽しめます。

超大切りかつお

価格:税込100円〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月2日(日) 販売予定総数221万食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

国産のかつおを超大切りで提供!

一本釣りされたかつおは鮮度が良く、濃厚な赤身の旨みとかつおならではの風味を楽しめます。

超大切りならではのかつおの旨みを存分に楽しめます。

北海道産つぶ貝2貫

価格:税込260円〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月9日(日) 販売予定総数61万食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

北海道産の天然つぶ貝を使った一皿。

つぶ見ならではのコリコリとした食感と貝の香りを思う存分楽しめます。

北海道産のつぶ貝は貝好きにおすすめです。

九州産そでいか

価格:税込180円〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月9日(日) 販売予定総数77万食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

九州産天然のそでいかを使ったお寿司。

そでいかはやわらかくもっちりとした食感とほどよい甘みが特長。

噛めば噛むほどいかの旨みを感じることができます。

牡蠣食べ比べ

価格:税込360円〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月9日(日) 販売予定総数59万食

盛り合わせ内容:蒸し牡蠣ポン酢ジュレのせ、カキフライ(店内揚げ)

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

※お持ち帰り対象外。

国産の牡蠣を2種類の食べ方で楽しめるおすし。

牡蠣はふっくら感をキープしたまま旨みを閉じ込めてあります。

蒸した牡蠣はポン酢ジュレで素材の良さを、牡蠣フライはタルタルソースを添えてサクサク食感と牡蠣の旨みが楽しめます。

ジューシーで旨みたっぷりの牡蠣を二つの仕立てで食べ比べできる贅沢な一皿です。

超大切りかつおを100円〜提供!

スシロー「国産ネタ」フェアの紹介でした。

※お持ち帰り専門店「スシロー To GO」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります。

