LiSAとStray Kidsのフィリックスによるコラボレーション楽曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」のミュージックビデオが、きょう20日午後10時よりLiSAの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開された。同曲はTOKYO MXほかで放送中のテレビアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』(毎週土曜 深0:00)のオープニングテーマ。数多くのアニメ主題歌を担当してきたLiSAと、世界的人気を誇る韓国の8人組ボーイズグループStray Kidsのフィリックスのコラボレーションが実現した楽曲だ。

2023年にStray Kidsがリリースした「Social Path (feat. LiSA)」での共演をきっかけに、今回のコラボレーションが実現。1年半ぶり2度目の共演となったミュージックビデオは、LiSAが再び渡韓して韓国・ソウルで撮影が行われた。クールかつエネルギッシュな同曲のサウンドをイメージした空間のなか、妖艶に歌い上げるLiSAの歌唱シーンや力強くラップするフィリックスのシーンなどで構成されている。お互いの“道”を切り開き戦う2人が炎に囲まれた空間で歌唱するシーンで締めくくられ、コラボレーション感満載の映像に仕上がっている。「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」は1月に先行配信されると全世界のストリーミングサービスでプレイリストを席巻し、LiSA がこれまで発表してきた楽曲の記録を塗り替える勢いの再生回数を記録。同曲のシングルCDは3月5日に発売される。今回のミュージックビデオも話題を呼びそうだ。