w.o.d.、自主企画＜TOUCH THE PINK MOON＞ゲストにドミコとSATOH
w.o.d.が毎年4月に開催している自主企画イベント＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞のゲストアクトが発表となった。
◆w.o.d. (ダブリューオーディー) 画像
4月24日の恵比寿LIQUIDROOMと4月25日の梅田CLUB QUATTROといった東阪両公演に、ドミコとSATOHが出演する。また、2025年もBass Ken MackayのDJ出演に加え、東京公演にはSUPERFUZZのTAISHI IWAMI、大阪公演にはFLAKE RECORDSのDAWAのDJアクトが決定した。
w.o.d.は本日から、メジャー1stアルバム『あい』を引っ提げた＜全国ワンマンツアー“I SEE LOVE Tour”＞の後半戦をスタートさせる。チケットは各種プレイガイドにて。
■自主企画＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
4月24日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
open17:30 / start18:30
GUEST：ドミコ、SATOH
DJs：Ken Mackay(w.o.d.)、TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ)
4月25日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open17:30 / start18:30
GUEST：ドミコ、SATOH
DJs：Ken Mackay(w.o.d.)、DAWA(FLAKE RECORDS)
▼チケット
Adv ￥4,800(+1D)
【オフィシャルサイト先行(抽選)】
受付期間：2/20(木)21:00〜2/24(月)23:59
https://w.pia.jp/t/wod-touchthepinkmoon/
■＜I SEE LOVE Tour＞
2月09日(日) 鹿児島SRホール
2月11日(火祝) 福岡BEAT STATION
2月13日(木) 高知X-pt.
2月14日(金) 香川・高松DIME
2月16日(日) 京都KYOTO MUSE
2月20日(木) 宮城・仙台darwin
2月21日(金) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
2月23日(日) 北海道・札幌PENNY LANE24
2月24日(月祝) 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月01日(土) 大阪なんばHatch
3月02日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月07日(金) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
3月08日(土) 石川・金沢AZ
3月16日(日) 東京・豊洲PIT
3月23日(日) 沖縄・那覇output
▼チケット
ADV ￥4,600(+1D)
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wodband/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/wodband/
・イープラス：https://eplus.jp/wodband/
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