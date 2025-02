by Todd中国の研究者らが行った、アジアに多い「しゃがみ式トイレ(Squat toilet)」、いわゆる和式トイレを用いた研究により、公衆便所や公共施設のトイレにまだよく残っているこのタイプの便器は、特に大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌を含んだエアロゾルを発生しやすいことが判明しました。Quantitative microbial risk assessment of bioaerosol emissions from squat and bidet toilets during flushing - Ali - Risk Analysis - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/risa.70000Ventilation fans can significantly lower the | EurekAlert!https://www.eurekalert.org/news-releases/1073812Public Restrooms Revealing Hidden Health Hazardshttps://studyfinds.org/public-restroom-toilets-spray-bacteria/水洗トイレに関するこれまでの研究により、トイレを流すと数万の液滴がまき散らされることなどがわかっていますが、こうした研究の多くは座って用を足す「ビデ式トイレ(Bidet toilets)」、いわゆる洋式トイレのものです。トイレで水を流すときにフタを閉めてもウイルスの汚染は防げないことが研究で判明、どうすればウイルス汚染を防げるのか? - GIGAZINE武漢にある中国地質大学環境学部のWajid Ali氏らは、2025年2月17日付の科学誌「Risk Analysis」で発表した論文の研究で、中国にあるオフィスのトイレの空気中を漂うバイオエアロゾルの濃度を調査しました。バイオエアロゾルとは、細菌を含む微粒子のことです。和式トイレと洋式トイレの2カ所で行われた測定の結果、和式トイレは洋式トイレに比べて空気中に放出される細菌の量が著しく多く、黄色ブドウ球菌のバイオエアロゾル濃度は1.7〜2.6倍、大腸菌のバイオエアロゾル濃度は1.2〜1.4倍にもなることがわかりました。和式トイレは洋式トイレに比べて便器が浅いため、より多くの水滴が飛び散るものと推測されています。また、測定は用を足す前後にわけて行われました。これにより、空の便座を流す1回目の水洗に比べて、排せつ物がある2回目の水洗はバイオエアロゾル濃度が高く、黄色ブドウ球菌は最大1.8倍、大腸菌は最大1.4倍も空気中に放出されることが確かめられました。また、2回目の水洗ではバイオエアロゾル濃度が増えるだけでなく、放出される粒子も微細になりました。粒子が細かくなると、呼吸により肺の奥深くまで入り込んでしまう可能性が高くなるため、それに伴ってリスクも高くなります。重要なのは、換気を行うことでリスクを大きく下げることができるという点です。換気扇を稼働させて行った測定の結果、換気を行わない場合に比べて空気中の細菌の量は約2分の1となり、バイオエアロゾルの吸引によるリスクは1桁減ったことがわかりました。つまり、空気中に飛び散った細菌による健康への影響は約10分の1になりました。この研究結果は、トイレを適切に換気することの重要性を強調するものです。論文の筆頭著者であるAli氏は「私たちの研究結果は、公衆トイレでバイオエアロゾルにさらされることが健康にもたらす大きなリスクを強調しています。また、換気システムを強化して換気扇の効率と換気率を最適化することで、バイオエアロゾルの濃度と人々へのリスクを効果的に減らすことができるでしょう」と話しました。