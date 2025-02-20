【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午後8時34分に、なだれ注意報を横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市などに発表（雪崩注意報）
秋田県では、大雪や高波、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■能代市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■横手市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■男鹿市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■潟上市
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■大仙市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■仙北市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■小坂町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒
■藤里町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■三種町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■八峰町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■五城目町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■八郎潟町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■井川町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■美郷町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて警戒