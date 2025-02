【東京都北区】イ・テビンさんの日本初ファンミーティング開催！プレミアムシートは特典付き

韓国の俳優イ・テビンさんの記念すべき日本初ファンミーティング「2025 LEE TAE VIN FIRST JAPAN FANMEETING PIT-A-PAT "Tab in you" in Tokyo」が、3月8日(土)、東京都北区にある「北とぴあさくらホール」で開催される。

主催はe-motion studio/E-MOTION/K Tomo。制作・運営はサラウンドが担当する。

ファンへの動画メッセージを公開



アイドルグループとしての活動を経て、俳優へと転向したイ・テビンさんは、数々のドラマに出演し、安定した演技力と幅広い表現力で愛されている。特に、ウェブドラマ『恋愛至上主義区域』では主人公のテ・ミョンハ役を演じ、魅力的なキャラクターを作り上げることでグローバルなヒットを牽引。熱い反響を呼んだ。

また、世界的に大ヒットしたドラマ『ペントハウス』では、イ・ミンヒョク役として物語の重い雰囲気を和らげる存在感を発揮し、視聴者に強い印象を残した。

今回のファンミーティングは、長い間待ち望まれていた日本での初の単独イベント。イ・テビンさん自身も、日本のファンたちと直接会えることを心から楽しみにしているそうで、これを記念してファンへの動画メッセージも公開された。動画メッセージは、下記のURLからチェックしてみて。

「プレミアムシート」は特典付き

「2025 LEE TAE VIN FIRST JAPAN FANMEETING PIT-A-PAT "Tab in you" in Tokyo」は2部制で、1部は13:00オープン/13:30スタート、2部は17:00オープン/17:30スタート。チケットは、「プレミアムシート」16,500円(税込)と、「一般指定席」12,100円(税込)が用意されている。

「プレミアムシート」には、前方席優先権、お見送りのハイタッチ会参加券、限定フォトカード(1部と2部で絵柄が違う)の特典がついている。

オフィシャルSNS先行(抽選)は終了。今後は、ローソンチケットのプレリクエスト先行(抽選)、イープラスのプレオーダー先行(抽選)、チケットぴあのプレリザーブ先行(抽選)が、2月21日(金)12:00〜25日(火)23:59に実施される。

ファン待望の「2025 LEE TAE VIN FIRST JAPAN FANMEETING PIT-A-PAT "Tab in you" in Tokyo」に注目だ。

■2025 LEE TAE VIN FIRST JAPAN FANMEETING PIT-A-PAT "Tab in you" in Tokyo

開催日:3月8日(土)

時 間:1部 13:00オープン/13:30スタート

2部 17:00オープン/17:30スタート

会 場:北とぴあさくらホール

住 所:東京都北区王子1-11-1 2F

ローソンチケット:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=745910

イ・テビンさん動画メッセージ:https://youtube.com/shorts/Ui4yC2l5IOU

e-motion studio:https://emotionst.com

(ソルトピーチ)