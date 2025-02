ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

2月の特別講師は、教育系YouTuber「ヨビノリたくみ」さんです。2月14日(金)の放送では、2日後に試験を控えた生徒(リスナー)と直接電話を繋ぎ、背中を押すためのメッセージを贈りました。

(左から)こもり校長、ヨビノリたくみさん、アンジー教頭

ヨビノリたくみさんは東京大学大学院修士課程修了。博士課程進学とともに6年続けた予備校講師を辞め、科学のアウトリーチ活動の一環としてYouTubeチャンネル「予備校のノリで学ぶ『大学の数学・物理』」(略称:ヨビノリ)を開設。学生時代は理論物理学を専攻しており、学部では「物理化学」を、大学院では「生物物理」を研究しました。アンジー教頭:まずは宣言を聞かせてください!リスナー:2日後の試験、お世話になった先生に恩返しするために、絶対に教育学部に合格します!こもり校長:「先生に恩返し」ってことだけど、何か思いだったり、きっかけがあったりするの?リスナー:中学校のとき、先生にたくさん迷惑をかけちゃって。すごく親身になって話を聞いてくれたり支えてくれた先生がいるので、その先生みたいになりたいなと思っています。こもり校長:ってことは、将来は先生になりたいの?リスナー:中学校の社会科の先生になりたいなと思って、教育学部を目指しています。こもり校長:今の勉強の感じとか、あと2日後に(試験を)控えたコンディションは?リスナー:やることは全部やってきたから、あとはどんな結果になっても後悔はしないようにしたいなと思います。こもり校長:やれることはやってきたって言ったけど、いろんな勉強をしたの?リスナー:そうですね、やっていたんですけど去年の2月ぐらいから耳を悪くしちゃって。メニエール病といって、めまいが出てなかなか思うように勉強できなかった時期がありました。それがちょっときつかったです。こもり校長:そのようななかでの受験勉強……学校で先生から教えてもらったり、相談に乗ってもらったりした?リスナー:そうですね。私は通信制の高校に通っていて、今年から来た先生が国語とかをすごく教えてくれて。だから、高校の先生にもたくさんお世話になっています。こもり校長:顧問も通信高校出身だから、状況はすごくわかる。俺が高校3年生のとき、大学受験する子っていうと、通信制の子は学校に行かないぶん、自分でスケジュール組み立てて、自分で目標立てて、自分で課題を決めて、すごく追われていたなっていうイメージがある。たくみ先生、どうなんですかね? 通信制から大学受験っていう子ももちろんたくさんいると思うんですけど、そういう子と向き合っていくなかで、やっぱりスケジュール管理って難しいですか?たくみ先生:そうですね。自分のなかでうまくスケジュール管理をしなきゃいけないっていう、もう1個のハードルを乗り越えなきゃいけないんですよね。だけど、将来は先生になりたいと言っていたので、そこまで含めた人生経験ができれば、いい先生になれると思うんですよ。なので、逆に経歴としていいと思う。こもり校長:そうですね。だって逆に言うと、将来自分が先生になったとき、「通信制から大学受験したいです」って子が絶対に出てくるわけじゃないですか。自分に成功経験があれば、その子に対してアドバイスも送れることもあるでしょうし。今頑張れているってことは、俺はすごいことだと思うよ。自信を持ったほうがいいよ! 試験2日前ってところまで迫ってきているからなかなか難しいとは思うけど、今不安に思っていることはあるの?リスナー:一番は、ちゃんと試験を受けられることですかね。体調が、耳も安定しているかわからないので。こもり校長:当日、自分のコンディションの状態がどういう風になるのかわからないっていうのもあるから、不安はもちろん大きいよね。だけど、絶対に成功させたいって思いもあるから、行けるところまで全力でやってもらいたいなって気持ちもある。リスナーの背中を押すために、こもり校長、アンジー教頭、ヨビノリたくみ先生がカロリーメイトにメッセージを書いて送ります。

(左から)ヨビノリたくみ先生、こもり校長、アンジー教頭からのメッセージ

アンジー教頭:この言葉の通りです。私、今までの宣言メイト史上、一番太文字で書きました! とにかく自分が“成功した”っていうビジョンだけを思い浮かべて、失敗なんて恐れず、これをお守りのように持って、大成功している自分を想像して頑張ってほしいと思います!こもり校長:きっと今はすごく不安だろうし、自分自身と闘わなきゃいけないことがすごく多いじゃない。病気とも闘いながら、自分の目指したいものとも闘うっていう大変な生活のなか、本当につらい夜を何度も乗り越えて、今の君がいると思う。その不安と向き合いながら、「当日やりきりたい」と闘っている君は、本当に強い! 美しいと思う! だからこそ、試験当日に君がどんな状態でも、君は美しいんだよって、自分に自信を持って頑張ってもらいたい思いを込めました。たくみ先生:この言葉にはちゃんと理由があります。どうしても自分でコントロールができない部分ってあるじゃないですか。でも、先ほど「どんな結果になっても後悔はしないようにしたい」と言ってましたよね。そのメンタリティはすごくいいなと思ったんです。もし、本番に何かがあって失敗したとしても、いっぱい失敗したことでいい先生になれると思うんです。逆境を乗り越えて成功したって体現でもいいし、失敗してから何かを成し遂げる、でもいいと思います。いずれにせよ、ここからはいいことしか待ってないから、バネにして頑張ってください!こもり校長:最後に今の気持ち、教えてもらってもいい?リスナー:何があっても大丈夫だと思うんで、最後まで頑張ります!こもり校長:今の君なら絶対いけるよ!アンジー教頭:大丈夫!たくみ先生:いける!!



