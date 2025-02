「Bite the bullet.」の意味は？直訳の「弾丸を噛む」では意味が通じません！

正解は「グッとこらえる、耐え忍ぶ」でした!

困難にぶつかっても、そこから逃げずにやり遂げるという強い意志を表現するときに使われるフレーズ。

その昔、負傷した兵士に弾丸を噛ませて手術を行っていたことが由来となっているとも言われています。

A:「You're going to keep studying all through the night?」

(一晩中勉強を続ける気なの?)

B:「I have to bite the bullet.」

(やるしかないんだよ)