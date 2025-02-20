¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¡SixTONES¤ÎÃç´Ö¤Ø»×¤¤¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ°ìÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡×¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¼ç±éÃËÍ¥¾Þ
¡¡Âè98²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤ÎÉ½¾´¼°¤¬20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê29¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤Ç¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤È¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤¬¶¦¤Ë20Âå¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤¯¤Ë¡×¡Ë¡¢¿¹»³Ì¤ÐÔ¡Ê¡Ö¶ìÌòÎó¼Ö¡×¡Ë°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±éºî¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ëµï¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î2¤Ä¤Îµï¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤É¤³¤«¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ°ìÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢SixTONES¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£