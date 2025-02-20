ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¤ª¥È¥¯¤Ê¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë
¥á¥¤¥ó¤Î¸ýºÂ¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ä¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¶âÍø¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¹ñ¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½¤·¹þ¤á¤ë¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¡¢°Ê²¼¤Ë4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶âÍø¤Ï2025Ç¯1·î30Æü»þÅÀ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÄê´üÍÂ¶â¡Ö¤È¤è¤·¤ó¥´¡¼¥´¡¼Äê´üÍÂ¶â¶¡×
¡¦ÍÂ¶â¼ïÎà¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ï6¥«·î¡¢1Ç¯¤ÎÄê³ÛÊý¼°¡£Ëþ´ü¸å¤Ï¸µ¶â·ÑÂ³·¿¤Þ¤¿¤Ï¸µÍø·ÑÂ³·¿¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¼«Æ°·ÑÂ³
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§1¸ý50Ëü±ß°Ê¾å¡Á¾å¸Â¤Ê¤·
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§6¥«·î¡¢1Ç¯¶¦¤Ë0.45¡ó
¤Ê¤ª¡¢Êç½¸´ü´Ö¤Ï2024Ç¯10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Êç½¸Áí³Û¤¬550²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤Ç¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¤ª¤«¤·¤óÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°Äê´üÍÂ¶â¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑ¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§1Ç¯0.40¡ó
¤¿¤À¤·¡¢½é²óËþ´üÆü°Ê¹ß¤ÏËþ´üÆü¡Ê·ÑÂ³Æü¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÎÅ¹Æ¬É½¼¨¶âÍø¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°¹ðÃÎ¤Î¤¦¤¨Êç½¸¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¬¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¿Í¸þ¤±¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¤ª¤«¤·¤ó¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄê´üÍÂ¶â¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑ¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§1¸ý100Ëü±ß°Ê¾å¡¢1000Ëü±ß°Ê²¼
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§3¥«·î¤â¤ÎÍÂ¶â¶âÍøÇ¯2.00¡ó
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è°·´ü´Ö¤Ï¡Ö2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¿Í¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ìÍ½ÄêÁí³Û¤¬¡Ö50²¯±ß¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿·µ¬ÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ³«Àß¤Î¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄê´üÍÂ¶â2024¶¡Ê1Ç¯¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§0.39¡ó
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
¤Ê¤ª¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Êç½¸³Û130²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤â¤½¤â¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Ï¡©
¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤äÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Èó±ÄÍø¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î±¿±Ä¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸Ä¿Í¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¡Ö²ñ°÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÂ¶â¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Í»»ñ¡Ê¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¡Ë¤Ï¸¶Â§¡¢²ñ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î±Ä¶ÈÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢Å¾ÆþÍ½Äê¤Î¿Í¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢»ö¶È½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÌò°÷¤Ï¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷300¿Í°Ê²¼¤Þ¤¿¤Ï»ñËÜ¶â9²¯±ß°Ê²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¶â¸ËË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¿·µ¬¤ÇÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»ñ¶â¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶âÍø¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑÄê´üÍÂ¶â¡ÊBon Voyage¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§0.35¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯¡¢3Ç¯¡¢5Ç¯
¶âÍø¾ðÀª¤ÎÊÑÆ°¡¢Êç½¸¾õ¶·¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÍ½¹ð¤Ê¤¯¶âÍø¤ÎÊÑ¹¹¡¢¼õÉÕ¤ÎÄä»ß¤Þ¤¿¤ÏÊç½¸¤ÎÃæ»ß¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Ê¤é¡¢ÍèÅ¹ÉÔÍ×¤Ç¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤ª¥È¥¯¤Ê¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬Ì¥ÎÏ¡ªÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¤É¤³¡©ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ê¶âÍø¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½¤·¹þ¤á¤ë¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¡¢°Ê²¼¤Ë4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶âÍø¤Ï2025Ç¯1·î30Æü»þÅÀ
ËÅÄ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¤È¤è¤·¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹°¦ÃÎ¸©ËÌÉô¤Î»°²ÏÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÅÄ»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¹©¶ÈÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëÃæµþ¹©¶ÈÃÏÂÓ¤ÎÃæ³ËÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÅÄ»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖËÅÄ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡×¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤è¤·¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤È¤è¤·¤ó¡ÖWEB¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¥È¥¯¤ÊÄê´üÍÂ¶â¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÄê´üÍÂ¶â¡Ö¤È¤è¤·¤ó¥´¡¼¥´¡¼Äê´üÍÂ¶â¶¡×
¡¦ÍÂ¶â¼ïÎà¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ï6¥«·î¡¢1Ç¯¤ÎÄê³ÛÊý¼°¡£Ëþ´ü¸å¤Ï¸µ¶â·ÑÂ³·¿¤Þ¤¿¤Ï¸µÍø·ÑÂ³·¿¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¼«Æ°·ÑÂ³
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§1¸ý50Ëü±ß°Ê¾å¡Á¾å¸Â¤Ê¤·
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§6¥«·î¡¢1Ç¯¶¦¤Ë0.45¡ó
¤Ê¤ª¡¢Êç½¸´ü´Ö¤Ï2024Ç¯10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Êç½¸Áí³Û¤¬550²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¬ºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¤ª¤«¤·¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹È¬ÃúÌ£Á¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö²¬ºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¬ºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¡Ö¤ª¤«¤·¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑ¤Î¤ª¥È¥¯¤ÊÄê´üÍÂ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤Ç¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¤ª¤«¤·¤óÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°Äê´üÍÂ¶â¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑ¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§1Ç¯0.40¡ó
¤¿¤À¤·¡¢½é²óËþ´üÆü°Ê¹ß¤ÏËþ´üÆü¡Ê·ÑÂ³Æü¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÎÅ¹Æ¬É½¼¨¶âÍø¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°¹ðÃÎ¤Î¤¦¤¨Êç½¸¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¬¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¿Í¸þ¤±¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¤ª¤«¤·¤ó¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄê´üÍÂ¶â¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑ¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§1¸ý100Ëü±ß°Ê¾å¡¢1000Ëü±ß°Ê²¼
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§3¥«·î¤â¤ÎÍÂ¶â¶âÍøÇ¯2.00¡ó
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è°·´ü´Ö¤Ï¡Ö2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¿Í¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ìÍ½ÄêÁí³Û¤¬¡Ö50²¯±ß¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿·µ¬ÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ³«Àß¤Î¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤º¤ª¤«¾ÆÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¤·¤º¤·¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤·¤º¤ª¤«¾ÆÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÜÅ¹¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤·¤º¤·¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Î»ÙÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤àËþ18ºÐ°Ê¾å¤Î¸Ä¿Í¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢ÍèÅ¹ÉÔÍ×¤Ç¸ýºÂ³«Àß¤äÄê´üÍÂ¶â¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄê´üÍÂ¶â2024¶¡Ê1Ç¯¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§0.39¡ó
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
¤Ê¤ª¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Êç½¸³Û130²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤â¤½¤â¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Ï¡©
¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤äÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Èó±ÄÍø¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î±¿±Ä¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸Ä¿Í¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¡Ö²ñ°÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÂ¶â¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Í»»ñ¡Ê¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¡Ë¤Ï¸¶Â§¡¢²ñ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î±Ä¶ÈÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢Å¾ÆþÍ½Äê¤Î¿Í¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢»ö¶È½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÌò°÷¤Ï¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷300¿Í°Ê²¼¤Þ¤¿¤Ï»ñËÜ¶â9²¯±ß°Ê²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¶â¸ËË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À¶¿å¶ä¹Ô¡¡À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹À¶¿å¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤òÃæ¿´¤Ë°¦ÃÎ¸©¤äÅìµþÅÔ¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Î¡ÖÀ¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍèÅ¹ÉÔÍ×¤Ç¸ýºÂ³«Àß¤ä¼è°ú¤¬²ÄÇ½¡£À¶¿å¶ä¹ÔÁ´Å¹¡¦Á´¹ñ¤ÎÄó·ÈATM¤ä¸Ä¿Í¸þ¤±¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤·¤ß¤º¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ýºÂ³«Àß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤àËþ15ºÐ°Ê¾å¤Î¸Ä¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë¡£
°Ê²¼¤Ï¿·µ¬¤ÇÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»ñ¶â¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶âÍø¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑÄê´üÍÂ¶â¡ÊBon Voyage¡Ë
¡¦ÍÂÆþ³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø¡§0.35¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯¡¢3Ç¯¡¢5Ç¯
¶âÍø¾ðÀª¤ÎÊÑÆ°¡¢Êç½¸¾õ¶·¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÍ½¹ð¤Ê¤¯¶âÍø¤ÎÊÑ¹¹¡¢¼õÉÕ¤ÎÄä»ß¤Þ¤¿¤ÏÊç½¸¤ÎÃæ»ß¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¿®ÍÑ¶â¸Ë¤äÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ä¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢Äê´üÍÂ¶â¤òÍÂ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Ê¤é¡¢ÍèÅ¹ÉÔÍ×¤Ç¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)