ÃæÀîæÆ»Ò¤Î°¦Ç¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¿çÌ²¤Ë¤ã¡¼¤±¤Æ¤£¤ó¤°¼¼¡×1Æü¼¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤Î°¦Ç¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬22Æü¤Ë¡Ö¿çÌ²¤Ë¤ã¡¼¤±¤Æ¤£¤ó¤°¼¼¡×1Æü¼¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢21ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÀîæÆ»Ò¡¢À°·Áµ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¡¡½½Ç¯°Ê¾å¤Î¡È¥¢¥ì¡É¤ò¤ä¤á¡¢¡Ö¾ï¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡×
¤â¤Ã¤È¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Î2·î22Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖYakult1000 ¿çÌ²¤Ë¤ã¡¼¤±¤Æ¤£¤ó¤°¼¼¡×¤ò¿·Àß¡£Æ±¼¼¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Í¤³¡×¤ò¸«½¬¤¤¡¢ÃæÀî¡õ¥ä¥¯¥ë¥È¼Ò°÷1 1 ¿Í¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¤Í¤³¤Î¤Í¤«¤¿¡×¤ò¼ÂÁ©¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òYakult BASEÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢°¦Ç¥Ô¥ó¥¯¤¬¼¼Ä¹½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÂº¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëÇ¤¿¤Á¤Î¡Ø¤Í¤«¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤È¤ª¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¸ÄÀ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡Ø¤Í¤«¤¿¡Ù¤òËèÆü¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Öº£²ó¡¢²æ¤¬²È¤ÎÇ¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡È¤Í¤«¤¿¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ØYakult1000 ¿çÌ²¤Ë¤ã¡¼¤±¤Æ¤£¤ó¤°¼¼¡Ù¤Î½éÂå¼¼Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÈþ½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÒ¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Á¿²¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£