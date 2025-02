Issei Uno Fifthが、初のアルバム『Dear Mama』を2月19日にリリース。あわせて、収録曲「Mama I Can Fly」のMVも公開された。

(関連:【動画あり】母への誓いと自身の音楽への決意を綴ったIssei Uno Fifth「Mama I Can Fly」)

本作は、タイトルの通り“親愛なる母”へ捧げる作品。これまで迷惑をかけながらも支えてくれた母への感謝と、音楽の道で生きていくという決意と覚悟が込められている。ありのままの自分を受け入れ、自分の信じる道を突き進む大切さを伝える、メッセージ性の強いアルバムに仕上がった。

本作には、LEX、JP THE WAVY、OZworldといったアーティストが参加。1曲目に収録される「Mama I Can Fly」は、母への誓いと決意を表現した楽曲で、自らギター演奏にも挑戦し、生音を取り入れたサウンドが特徴的なものに。また、5曲目にはTikTokをきっかけに話題となった代表曲「SLIDE」を20代の視点で再構築した「SLIDE pt.2 - Last Dance」を収録。さらに、「CHA CHA 愛」「MR.TOKYO」「TEENAGE PROBLEM」といった楽曲もラインナップされている。

プロデューサー陣には、日韓のクリエイターが集結。A.G.O、KESSO、Peakboy、Iamdl、HYESUNGなど、シーンを代表する実力派が参加し、HIPHOP、R&B、POPを融合させたサウンドを生み出している。

英語と日本語を織り交ぜた表現力豊かなリリックと、ジャンルの枠を超えた自由な音楽性が詰まった本作は、Issei Uno Fifthが自らの人生を綴り、決意を込めたものとなっている。

また、「Mama I Can Fly」のMVでは、母への誓いと自身の音楽への決意を綴っているという。

(文=リアルサウンド編集部)