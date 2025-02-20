¡ÖÇØ¤ËÊ¢¤Ï¤«¤¨¤é¤ì¤º¡Ä¡×ÀéÍÕ¡¦°°»ÔµÄ²ñ¤ÎÉûµÄÄ¹¤é4¿ÍÂáÊá¡¡ÉÔË¡»ÄÎ±¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷6¿Í¤òÇÀºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤¿¤«¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
ÀéÍÕ¸©°°»Ô¤Ê¤É¤ÇÉÔË¡»ÄÎ±¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷6¿Í¤òÇÀºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°°»ÔµÄ²ñ¤ÎÉûµÄÄ¹¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î°°»ÔµÄ²ñ¤ÎÉûµÄÄ¹¡¦±óÆ£ÊÝÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê74¡Ë¤éÇÀ»öÁÈ¹çË¡¿Í¡Ö»°¸®²È±ÄÇÀÁÈ¹ç¡×¤ÎÍý»ö¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤´¤í¤«¤éÀè·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÉÔË¡»ÄÎ±¤Ç½¢Ï«»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷6¿Í¤ò°°»Ô¤ÈÁÙº¼»Ô¤ÎÅÄÈª¤ÇÇÀºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷6¿Í¤òÉÔË¡»ÄÎ±¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÃ´¤¤¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢Ë¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤Ï¤«¤¨¤é¤ì¤º¸Û¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£