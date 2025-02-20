¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©¡¡¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·úÊª¡¡¤Þ¤ë¤Ç°ì¤Ä¤Î¡È¿·¤·¤¤³¹¡É¡¡
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ËÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³°¹ñ¿Í¤¬´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢²òÊü¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ª¤è¤½200¿Í¤Î°ÜÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¡£¹ñ¶¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯»Ù¶É¤ÎÂ¼¶¶µ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢»ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤éÀ¾¤Ë500¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥¿¡¼¥¯¸©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é¹ñ¶¤ÎÀî¤ò°ìËÜ³Ö¤Æ¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Â¦¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º¾µ½µòÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¿·¤·¤¤³¹¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥«¥¸¥Î¤Î¤Û¤«¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤¿¤Á¤¬½»¤à¾ì½ê¤ä³°¹ñ¿Í¤¬´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»µï¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Q.³°¹ñ¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¿¥¤Åö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¿¥¤Â¦¤ÇÈÈºáÁÈ¿¥Â¦¤Î¿Í´Ö¤«¤éÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¹ñ¶¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ¶¤Î¾®¤µ¤ÊÀî¤òÅÏ¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤ËÅÏ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤Åö¶É¤Î´Æ»ë¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤äÏ¢¤ìµî¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£