¶ÐÂ³8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ô¹ç¤ï¤»¤Î¡Ö½÷À´ÉÍý¿¦¡×¤Ë¡£¾å»Ê¤Î½÷Àº¹ÊÌÈ¯¸À¤Ë¤â¤ä¤â¤ä¤¹¤ë¡Ä¡¿·¯¤Î¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ©
¡Ø·¯¤Î¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡Ø·¯¤Î¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¤º¤Ã¤È¿´¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÌµ¼«³Ð¤Î»ä¡É¡£É×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢ÃË½÷¤ÎÎø°¦¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¡¢60ºÐ¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Îø¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡ÄÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ø¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤ËÅô¤ë¡È²Ð¡É¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤ëÍÅ²ø¡¦±ë¡Ê¤Û¤à¤é¡Ë¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤Æ¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÅô¤ë¾®¤µ¤Ê²Ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡Ø·¯¤Î¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¤º¤Ã¤È¿´¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÌµ¼«³Ð¤Î»ä¡É¡£É×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢ÃË½÷¤ÎÎø°¦¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¡¢60ºÐ¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Îø¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡ÄÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ø¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤ËÅô¤ë¡È²Ð¡É¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤ëÍÅ²ø¡¦±ë¡Ê¤Û¤à¤é¡Ë¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤Æ¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÅô¤ë¾®¤µ¤Ê²Ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£