日本vs韓国 試合記録
【AFC U20アジア杯第3節】(深セン)
日本 1-1(前半1-0)韓国
<得点者>
[日]神田奏真(28分)
[韓]キム・テウォン(90分+1)
<警告>
[日]井上愛簾(89分)
├U-20日本代表がGL2位通過、神田奏真が今大会初弾も後半ATに失点…韓国とドロー、U-20W杯出場に王手
├U-20日本代表は1勝2分で2位通過…先制弾のFW神田奏真(川崎F)はW杯切符獲得へ「プレッシャーを楽しさに変えて」
├後半AT弾で日本の首位通過阻んだU-20韓国代表の10番MF「日本戦は絶対に負けてはいけない。引き分けもちょっと悔しい」
├痛恨ミスに向き合い、飲み込み、切り替える…U-20日本代表キャプテン市原吏音「まだまだ自分も足りないと感じた」
└待望の今大会初ゴール…感触残ったシリア戦の決定機逸、FW神田奏真(川崎F)の背中押した元FW指揮官の一言
日本 1-1(前半1-0)韓国
<得点者>
[日]神田奏真(28分)
[韓]キム・テウォン(90分+1)
<警告>
[日]井上愛簾(89分)
├U-20日本代表がGL2位通過、神田奏真が今大会初弾も後半ATに失点…韓国とドロー、U-20W杯出場に王手
├U-20日本代表は1勝2分で2位通過…先制弾のFW神田奏真(川崎F)はW杯切符獲得へ「プレッシャーを楽しさに変えて」
├後半AT弾で日本の首位通過阻んだU-20韓国代表の10番MF「日本戦は絶対に負けてはいけない。引き分けもちょっと悔しい」
├痛恨ミスに向き合い、飲み込み、切り替える…U-20日本代表キャプテン市原吏音「まだまだ自分も足りないと感じた」
└待望の今大会初ゴール…感触残ったシリア戦の決定機逸、FW神田奏真(川崎F)の背中押した元FW指揮官の一言