Åìµþ¥Ù¥¤¤ÎÎ©ÀîÍýÆ»¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¤¢¤ë¡×¤¨¤É¤ê¤¯ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤Î·ÑÂ³ÀÀ¤¦¡¡22ÆüÀÅ²¬Àï
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤¬20Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î¿À¸ÍÀï¤ÏÁ°È¾3¡½20¤ÎÎôÀª¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Êµì¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¡×¤Ç¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò20¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿CTBÎ©ÀîÍýÆ»¡Ê35¡Ë¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÎÆþ¤ê¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¡¼¥ß¡¼¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë´¶¼Õ¡£2ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬Àï¡Ê22Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¢¤½¤³¤Ç¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ä¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤¨¤É¤ê¤¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¡È¤¨¤É¤ê¤¯ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡É¤Î·ÑÂ³¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡1ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç3°Ì¡£6¾¡2ÇÔ¤Ç¸½ºß4°Ì¤ÎÀÅ²¬¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤¬¡¢Á´18»î¹ç¤¢¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¡£Î©Àî¤Ï¡Ö°ì¤ÄÍî¤È¤¹¤È°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êº®Àï¾õÂÖ¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡Ö¤¢¤Þ¤êÀè¤ò¸«¤¹¤®¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£