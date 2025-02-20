「ポケモン」新情報に期待。2月27日ポケモンデーに「Pokemon Presents」23時配信決定
【Pokemon Presents】
2月27日23時～ 配信予定
2月27日23時～ 配信予定
ポケモンは、「ポケットモンスター」の情報を紹介する番組「Pokemon Presents」を2月27日23時より配信する。
「ポケモン」シリーズの初期作「ポケットモンスター 赤・緑」が発売された日「ポケモンデー」となる2月27日に「Pokemon Presents」の配信が決定。公式YouTubeチャンネルやその他SNSにて配信予定としている。
内容については明かされていないが、「ポケモン」に関する新情報などに期待がかかる。
2月27日（木）はPokémon Day！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) February 20, 2025
Pokémon Dayを記念して、2月27日（木）23時から「Pokémon Presents」が配信決定！
公式YouTubeチャンネルや、その他SNSにて配信するよ。
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