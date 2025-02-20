【Pokemon Presents】
2月27日23時～ 配信予定

　ポケモンは、「ポケットモンスター」の情報を紹介する番組「Pokemon Presents」を2月27日23時より配信する。

　「ポケモン」シリーズの初期作「ポケットモンスター 赤・緑」が発売された日「ポケモンデー」となる2月27日に「Pokemon Presents」の配信が決定。公式YouTubeチャンネルやその他SNSにて配信予定としている。

　内容については明かされていないが、「ポケモン」に関する新情報などに期待がかかる。