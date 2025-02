▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 10本目▶2025年2月16日(日) 高松DIME▶書き手:アオキテツ (G)◆ ◆ ◆俺が高松に来ると必ず快晴になるまぁ瀬戸内だからそういう日は多いんだろうけど そこは揺るぎない高松に前乗りで着くやいなや 馴染みの大好きな服屋のAUDIOへ挨拶クールでキュートな店主のミッキーさんと談笑すると あー高松帰ってきたなぁって気分になるちょうどバレンタインの日だったので娘さんが作ったクッキーをお裾分けしてもらったのだが それがまた可愛らしいのなんの

関連リンク



◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルX◆a flood of circle オフィシャルInstagram◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」