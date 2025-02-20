¡ÖÂ¾¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ÎÂÎ¤ò²¥¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¡¡²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿22ºÐ¤ÎÃË¤¬¿·¤¿¤Ê¶¡½Ò¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
´ØÅì¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¶¯Åð»ö·ï¤Î¤¦¤ÁµîÇ¯10·î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¸½¶â¤Ê¤É¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤ÎÃË¤¬¡¢Â¾¤Î2¿Í¤¬Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä°÷¡¦Æ£°æÉ¢ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤È½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Îµ×ÊÝÅÄÎ¦ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤ÏµîÇ¯10·î¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤Î¸åÆ£´²¼£¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»¦³²¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½17Ëü±ß¤Èµ®¶âÂ°¤Ê¤É99ÅÀ¡¢¤ª¤è¤½50Ëü±ßÁêÅö¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â¹ÔÈÈ¤È¤·¤ÆÊõÅÄ¿¿·îÈï¹ð¡Ê23¡Ë¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¡¢µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖË½¹Ô¤Ï²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¡ÖÊõÅÄ¤Î¼Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÊõÅÄ¤¬¸¼´ØÏÆ¤Î½ÐÁë¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡ÖÊõÅÄ¤¬¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ÎÂÎ¤ò²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆ£°æ¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÂÎ¤ò²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìºá¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£