º£µ¨ÀäË¾¤Î¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï°úÂà¤ÎÀâ¤â!?¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¨·³¤â¡É¸«ÀÚ¤ê¡È¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¤âÉé½ý¤ÇÀïÀþ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥ì¥ó¥É¥ó¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¤(C)Getty Images
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¤Ëº¸¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¸Î¾ã·ç¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×Á°¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¥Ã¦¡£ÆþÃÄ»þ¤Ë¤«¤ï¤·¤¿7Ç¯Áí³Û2²¯4500Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤¬¡È¼ºÇÔ¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬²þ¤á¤Æ¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖMLB»Ë¾åºÇ°¤Î·ÀÌó¡×¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Þ¤¿¤â°Å±À¡Ä378²¯±ßÃË¤¬º£µ¨¤âÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î¾×·â¡Ö·»¤µ¤ó¡¢¤â¤¦°úÂà¤À¡×
¡¡2026Ç¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥ì¥ó¥É¥ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê°úÂàÀâ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ë»ÏËö¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØYARDBARKER¡Ù¤Ç¤Ï2·î19Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥µ¥à¡¦¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥ì¥ó¥É¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¥ì¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤¬Å±µî¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³°Ìî¼ê¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥½¥ì¥¢¤ËÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡ØYARDBARKER¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉé½ý¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ØÌîµå¤ÏÃ±¤Ê¤ë»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²áµî4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½Ð¾ì²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿648»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«205»î¹ç¡×¡Ö¥ì¥ó¥É¥ó¤¬¤³¤Î´ü´Ö¤ËµÏ¿¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¿ô¡Ê13ËÜ¡Ë¤Ï¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿²ó¿ô¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¥×¥ì¡¼ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥Ã¥«¡¼Å±µî¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤È¶¯Ä´¡£µåÃÄÂ¦¤«¤é¥ì¥ó¥É¥ó¤Ø¤Î¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÅ±µî¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤¬¤â¤Ï¤ä¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°úÂà¤¬¥ì¥ó¥É¥óËÜ¿Í¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÄó¸À¤Þ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ½ÁÛ¤ÎÄÌ¤ê¡¢µåÃÄÂ¦¤«¤é¤â¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¥ì¥ó¥É¥ó¡£·ÀÌó´ü´Ö¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]