¡ÖÂÇµå¤ä¤Ð¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤ó¡©¡×¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î25ºÐ°éÀ®¤Ë¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¡¡»ÙÇÛ²¼ÁÀ¤¦µÕÍ¢Æþ¤Î°ïºà¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬±Ô¤¤¤Ã¤¹¤Ê¤¡¡×
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥«¥Ê¥À½Ð¿È25ºÐ¤Î°éÀ®Áª¼ê¤Ï»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2·î20Æü¡¢²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê2·³¡Ë¤Ç»³¸ý¥¢¥¿¥ë¤¬2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌî¼ê´éÉé¤±¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ªÆü¥Ï¥à¡¦»³ºê¤¬ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó°ì»à¡¢ºå¿À¤Î2ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ÆÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£2²ó¤Ë¤Ï°ì»à¤«¤éÀèÈ¯¤ÎµÚÀî²íµ®¤«¤éº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡179¥»¥ó¥Á89¥¥í¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö127¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÎµÕÍ¢Æþ³°Ìî¼ê¤Ï25ºÐ¡£ºòµ¨¤Ïº¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç½é¤Î1·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢15Æü¤Ë2·³Íî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡¢3·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢1·³ºÆ¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬±Ô¤¤¤Ã¤¹¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÇµå¤ä¤Ð¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö»³¸ý¥¢¥¿¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤â¤ó¡©¡©¡©¡ª Æü¥Ï¥à¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤Ìî¼ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÊÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤â¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡£¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇË½¤ì²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]