TBS¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¡¡Ö¥æ¡¼¥¹¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×J´ÆÆÄ¡Ö¥æ¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡×¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡TBS¤Îã·Æ£¿µÂÀÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²¸»Õ¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥æ¡¼¥¹¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢FCÅìµþ¤Î¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¾¾¶¶´ÆÆÄ¤È¼«¿È¡¢FCÅìµþMF±óÆ£·ÌÂÀ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È±óÆ£¤¯¤ó¡£Áá¤¯²ø²æ¼£¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï·¯¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¼Â¶·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¥¢¥Ê¤ÏÎ©Âç½Ð¿È¤Ç20Ç¯¤ËTBSÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¤ä¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼J1²£ÉÍ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿13Ç¯¤ËÅö»þÀîºêF¤ÎU¡½18¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¡¢ÈÄÁÒÞæ¤È¿ÀÆàÀî¸©ÁªÈ´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¹ñÂÎ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¡¡