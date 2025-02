ミッキーマウスとミニーマウスのファッション雑貨がセットになった「Disney LIFESTYLE BOOK」(宝島社)シリーズ4種類が、2月21日(金)から、「宝島チャンネル」や全国の書店、ネット書店などで発売される。■書店版と限定版を展開今回発売される「Disney LIFESTYLE BOOK」は、人気ファッションプロデューサーの齊藤早紀氏がプロデュースするアパレルブランド「Darich(ダーリッチ)」のトートバッグやポーチが付属した、ディズニー初のライフスタイルブック。

ミッキーが表紙のブックには、15インチのパソコンが入るトートバッグが付いた書店版『Disney LIFESTYLE BOOK リボントートバッグ by Darich』と、限定版『Disney LIFESTYLE BOOK キルティングトートバッグ by Darich』が登場。いずれも、ミツマルミッキーのカラビナが付いたリバーシブルタイプのバッグとなっている。また、ミニーが表紙のブックからは、豊富なポケットが便利なポーチ&ミニーのリボンをモチーフにした大人かわいい前髪クリップが付いた書店版『Disney LIFESTYLE BOOK ピンクポーチ&前髪クリップ by Darich』と、限定版『Disney LIFESTYLE BOOK グレーポーチ&前髪クリップ by Darich』が用意される。そして本誌では、ディズニーの新ライフスタイルコンセプト“日常に魔法を”をテーマにした最新のミッキーのアイテム約50種類のブランド全230点の商品が掲載され、大人になっても毎日がワクワク楽しくなるようなアパレルや雑貨が紹介されている。なお、限定版は「宝島チャンネル」をはじめ、「セブンネットショッピング」や「セブンイレブン」一部店舗にて発売予定だ。