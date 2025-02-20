¡Ö3kg¤¯¤é¤¤Ãß¤¨¤ÆÅìµþ¤Ë...¡×3·î¤ÇÂà¼Ò¤Î33ºÐTBS¥¢¥Ê¡¢ÇîÂ¿¡¦¾®ÁÒ¤Î¥°¥ë¥áÎ¹¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ¡²¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃß¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¡¢¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Ä!!¡×
¡¡TBS¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇîÂ¿¤È¾®ÁÒ¤ÎÎ¹¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌøÀî¤Î¤¢¤È¤ÏÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ÈãÞÌç¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢ÇîÂ¿¡¦¾®ÁÒ¤â´Ñ¸÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ä¤½¤³¤«¤é¤ÏÅÜÅó¤Î¿©¡¦¿©¡¦¿©¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿·´´Àþ¤ò»È¤¨¤ÐÇîÂ¿¤«¤é¾®ÁÒ¤Þ¤Ç15Ê¬¤ÇÃå¤¯¤Î¤Ç´Ñ¸÷¤ËÊØÍø¡£ºÙÀîÃé¶½¸ø¤Î¾®ÁÒ¾ë¤ò»¶ºö¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿JR¾®ÁÒ±Ø7.8ÈÖ¥Û¡¼¥à¤Î¤«¤·¤ï¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆËþÂ¤Ç¤¹¡£ÇîÂ¿¤Ç¤Ï¤â¤ÄÆé¤«¤é¡¢Äù¤á¤ËÃæ½§¤Î²°Âæ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¡£Í§¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¥°¥ë¥á¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢Äº¤¤¤Æ¡ÄºÇ¸å¤Ï3kg¤¯¤é¤¤Ãß¤¨¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê¡²¬¤ÎÎ¹¤Î½¼¼Â¿¶¤ê¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Ê¡²¬¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÊ¡²¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃß¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¤Ë±§Æâ¥¢¥Ê¤â½Ð¤ÆÍß¤·¤¤!¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¡¢¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Ä!!¡×¡Ö±§Æâ¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÃÏ¸µ¡¦ËÌ¶å½£(¾®ÁÒ)¤Ë´Ñ¸÷¤µ¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§Æâ¥¢¥Ê¤Ï3·î¤ÇTBS¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Íµë´ü´Ö¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ3Çñ4Æü¤Ç·§ËÜ¡¦Ê¡²¬¤òÎ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤ÇÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£