¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤¬£²ÈÖ¥½¥È¤ÈàºÇ¶¯¥³¥ó¥Óá·ëÀ®¡ÖËÍ¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¸å¤í¤ÎÈà¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¿·²ÃÆþ¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤Ï£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Î£Ù¡×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÎÝ¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Èà¤Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Î£±¿Í¤À¤·¡¢ËÍ¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤è¤¦¤¬½Ð¤Þ¤¤¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¤È¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÂçÊªÁª¼ê¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¿´¹½¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥É¥¢£±ÈÖ¡¢¥½¥È¤Ï£²ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤í¤Ë¥Ó¥¨¥ó¥È¥¹¡¢¥Ë¥â¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¥½¥È¤È¾¡Éé¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥È¼«¿È¤â½ÐÎÝÎ¨£´³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¡Ö£²ÈÖ¡¦¥½¥È¡¢£³ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×°Ê¾å¤Î²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Ï¤º¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥É¥¢¤È¥½¥È¤Ï£Í£Ì£ÂºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Ï¤º¤À¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤Î¹çÂÎ¤¬¥ê¡¼¥°¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£