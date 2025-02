玉置浩二が、提供楽曲を収録したアルバムの第2弾『玉置浩二の音楽世界II』を4月16日(水)に発売することが決定した。2024年12月に『玉置浩二の音楽世界』が発売され、改めてメロディーメーカーとしての才能に注目が集まっている。『玉置浩二の音楽世界II』にも、誰もが知る人気曲からレア曲と世代、ジャンルも幅広い全24曲が収録された。中でも、竹原ピストル「万年補欠の大声援」は、竹原ピストルのポエムに、玉置浩二が曲をつけたことから生まれた楽曲で今作の為にレコーディングされた楽曲だ。

『玉置浩二の音楽世界II』品番・仕様:COCB-54377-54378/【UHQCD】値段:4950円 (税込)発売日:4月16日(水)DSIC11.ハードレイン・ブルー/風間杜夫2.忘れない/郄橋真梨子3.昔イタリアで/石川セリ4.胸の振子/薬師丸ひろ子5.あまのじゃく/斉藤由貴6.かなうなら夢のままで/小椋佳7.ima just gumba(がんばろう)/柳葉敏郎8.DISTANCIA〜この胸の約束〜/杏子9.太陽は振りむかない/和田アキ子10.雨のレクイエム /中森明菜11.「月」に吠える朝/GAO12.あゝ人恋し/香西かおりDISC21.FEMME FATAL /池田聡2.愛なんだ/V63.祈り/イルカ4.傍にいる/吉田美奈子5.虹のラララ/MISIA6.& You/鈴木雅之7.悲しみにバイバイ/加藤登紀子8.セレナーデ/ジェロ9.あゆみ/中村あゆみ10.My Star/青田典子11.ママとカントリービール/竹中直人12.万年補欠の大声援/竹原ピストル

ライブ・イベント情報



<billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2025 "ODE TO JOY">2025/3/2(日) 開場17:00 開演18:00【東京】Bunkamuraオーチャードホール管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードー東京 0570-550-799(11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)2025/3/10(月) 開場17:00 開演18:00【福岡】福岡サンパレスホテル&ホール コンサートホール管弦楽:九州交響楽団 指揮:胗澤寿男問:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00/日祝休)2025/3/11(火) 開場17:00 開演18:00【福岡】福岡サンパレスホテル&ホール コンサートホール管弦楽:九州交響楽団 指揮:胗澤寿男問:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00/日祝休)2025/3/14(金) 開場17:00 開演18:00【熊本】熊本城ホール メインホール管弦楽:九州交響楽団 指揮:胗澤寿男問:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00/日祝休)2025/3/22(土) 開場16:00 開演17:00【大阪】フェスティバルホール管弦楽:大阪フィルハーモニー交響楽団 指揮:円光寺雅彦問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00/土日祝休)2025/3/23(日) 開場15:00 開演16:00【大阪】フェスティバルホール管弦楽:大阪フィルハーモニー交響楽団 指揮:円光寺雅彦問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00/土日祝休)2025/3/28(金) 開場17:00 開演18:00【石川】石川県立音楽堂 コンサートホール管弦楽:オーケストラ・アンサンブル金沢 指揮:胗澤寿男問:FOB金沢 076-232-2424(11:00〜17:00/土日祝休)2025/4/5(土) 開場16:00 開演17:00【東京】NHKホール管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードー東京 0570-550-799(11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)2025/4/6(日) 開場15:00 開演16:00【東京】NHKホール管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードー東京 0570-550-799(11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)2025/4/10(木) 開場17:15 開演18:00【兵庫】兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール管弦楽:大阪交響楽団 指揮:湯浅卓雄問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00/土日祝休)2025/4/11(金) 開場17:15 開演18:00【兵庫】兵庫兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール管弦楽:大阪交響楽団 指揮:湯浅卓雄問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00/土日祝休)2025/04/16(水) 開場16:30 開演18:00【大阪】大阪城ホール管弦楽:日本センチュリー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00/土日祝休)2025/4/24(木) 開場17:00 開演18:00【沖縄】那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場管弦楽:琉球交響楽団 指揮:大友直人問:PMエージェンシー 098-898-1331(11:00〜15:00/金土日祝休)2025/4/25(金) 開場17:00 開演18:00【沖縄】那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場管弦楽:琉球交響楽団 指揮:大友直人問:PMエージェンシー 098-898-1331(11:00〜15:00/金土日祝休)2025/5/2(金) 開場17:00 開演18:00【山形】やまぎん県民ホール 大ホール管弦楽:山形交響楽団 指揮:大友直人問:エドワードライヴ 022-266-7555(11:00〜15:00/土日祝休)2025/5/10(土) 開場16:00 開演17:00【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:田中祐子問:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)2025/5/11(日) 開場15:00 開演16:00【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:田中祐子問:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)2025/5/17(土) 開場16:00 開演17:00【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru管弦楽:ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA 指揮:田中祐子問:道新プレイガイド 0570-00-3871(10:00〜19:00/火曜定休)2025/5/18(日) 開場15:00 開演16:00【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru管弦楽:ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA 指揮:田中祐子問:道新プレイガイド 0570-00-3871(10:00〜19:00/火曜定休)2025/5/24(土) 開場16:00 開演17:00【香川】レクザムホール(香川県県民ホール)大ホール管弦楽:瀬戸フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00/土日祝休)2025/5/26(月) 開場17:00 開演18:00【広島】広島文化学園HBGホール管弦楽:広島交響楽団 指揮:円光寺雅彦問:YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(12:00〜17:00/土日祝休)2025/5/29(木) 開場17:00 開演18:00【長崎】ベネックス長崎ブリックホール 大ホール管弦楽:九州交響楽団 指揮:田中祐子問:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00/日祝休)2025/6/4(水) 開場17:00 開演18:00【静岡】アクトシティ浜松 大ホール管弦楽:セントラル愛知交響楽団 指揮:大友直人問:サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999(月〜土/12:00〜18:00)2025/6/10(火) 開場17:00 開演18:00【茨城】水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードー東京 0570-550-799(11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)2025/6/17(火) 開場16:30 開演18:00【東京】日本武道館管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードー東京 0570-550-799(11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)2025/6/18(水) 開場16:30 開演18:00【東京】日本武道館管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人問:キョードー東京 0570-550-799(11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)<料金>S席¥15,000 A席¥11,000(全席指定・税込)※特典付き ※未就学児入場不可チケット情報・ご購入方法等はこちらをご覧くださいhttps://billboard-cc.com/tamaki-odetojoy