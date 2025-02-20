¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢¿·¥®¥ã¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë!? ¡È¥Ì¡¼¥Ç¥£¹â¾ë¡É¤¬¡Ö°áÉþ¤ò¼õ¤±Î®¤¹¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¡£
¡ô747¤Ï¡Ö¤â¤â¥¯¥í´Ø·¸¼Ô¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢¡Ê¸¶ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤Î¤¬¡È¤¢¡¼¤ê¤óÎ®¡É
Á°²ó¤«¤é¿·°áÁõ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤â¥¯¥í¤ÈÅìµþ03¡¦ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡£5¿Í¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤¦´ë²è¤Ï¡Ö¤â¤â¥¯¥í´Ø·¸¼Ô¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤À¡£
º£Ç¯¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¡Ö30.5ºÐ¡×¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢38¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÃµ¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¥È¡¼¥¯¤¬³Ú¤·¤¤¡£
ºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÌµ¿ÍÅç¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¤È¤¤Ë°ìÈÖ¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡×¡£Á°²ó¤ÏÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬3°Ì¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï1°Ì¤È2°Ì¤ÎÈ¯É½¤À¡£
2°Ì¤Ï¶Ì°æ»í¿¥¡£¡Ö´ïÍÑ¤À¤·ÃÎ¼±¿Í!!¡¡Ìµ¿ÍÅç¤Ç¤â¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¡Öº£¤¢¤ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¡¦Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Ö»þ¤Ë¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃÎÅª¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ë¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥´¤«¤é¤Ï¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢3Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤«¼å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶Ì°æ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤À¡£¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤½¤¦¡×¡Ö°ìÈÖÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤½¤¦¡×¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¤½¤¦¡×¤È¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¥¥ã¥é¤É¤ª¤ê¤Î°Õ¸«¤¬ÊÂ¤Ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÊ¸¶ç¤¬Â¿¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤â¡Ö¤½¤ê¤ãÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¦¤è¡£¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¡ÖÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤ë¡×¡È¤¢¡¼¤ê¤ó¤ÎÎ®µ·¡É¤Ë¡¢ÈÓÄÍ¤â¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¢¡°áÉþ¤ò¼õ¤±Î®¤¹¡È¥Ì¡¼¥Ç¥£¹â¾ë¡É!?
Â³¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÇÆ²¡¹¤ÈÂ¸ºß´¶½Ð¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡×¡£
¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¤È¶Ì°æ¤À¤¬¡¢¡ÖÆ²¡¹¤ÈÂ¸ºß´¶¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¹â¾ë¤ËÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÉ¤ß¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤¤¤ï¤¯¡Ö¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢ÁÇ¤ÃÍç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤»¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¾ë¤Ï²È¤Ç¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿åÃå¤òÃå¤Æ¿åÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÍÙ¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê½¬´·¤ò»ý¤Ä¹â¾ë¤ò¡¢¶Ì°æ¤¬¡Ö¥Ì¡¼¥Ç¥£¹â¾ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥à¡¼¥Ç¥£¾¡»³¤è¤í¤·¤¯¡¢°áÉþ¤ò¡Ö±¦¤«¤éº¸¤Ø¼õ¤±Î®¤¹¡×¹â¾ë¤Î¥®¥ã¥°¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©
¢¡¤·¤ª¤ê¤ó¤Ï¡ÈÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡É¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ç°Ì¤Ï¶Ì°æ»í¿¥¤¬3°Ì¤Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â¡ÖÂÅÅö¤À¤ï¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¼ÂºÝ¤Î¶Ì°æ¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂÎ±£¤µ¤º¡¢Ë¹»Ò¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÈÓÄÍ¤Ë¡ÖÊÑÂÖ²¾ÌÌ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¡£
4°Ì¤ÏÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉ´ÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡¢¥µ¥¦¥Ê¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤Ë¹Ô¤¯¡£´À¤ò¤«¤¯¡×¤ÈÉ´ÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Î¶Ì°æ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¥°¥ï¥ó¥°¥ï¥ó¥°¥ï¥ó¤Ã¤Æ²ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¹¤¥¤Ã¤Æ¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ª¤È¤«¤ÎÊ¹¤³¤¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¡È¤È¤È¤Î¤¤¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£